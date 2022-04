VIDEO: "Te voy a matar"; hombre amaga a su vecina con arma blanca, sigue libre

Yuriko, una mujer habitante de Juriquilla en Querétaro fue agredida por su vecino Jesús Israel "N" con un cuchillo, provocándole heridas y moretones en el cuerpo tras golpearla y empujarla; además la amenazó de muerte, de acuerdo con una carta que la señora dirigió al gobernador del estado, Mauricio Kuri.

En un video difundido en redes sociales por la cuenta de Twitter "Ni una más Qro Femi", se ve cómo el hombre comienza a agredir a la mujer a manotazos y luego la tira de la silla en la que se encontraba sentada, sin que sea observable que Yuriko propicie algún desacuerdo entre las partes.

?#VIDEO | ?IMÁGENES FUERTES? Yuriko, una habitante de Juriquilla en @gobqro fue golpeada y amenazada de muerte por su vecino.

Denuncia inacción de la fiscalía del estado. ??

Por el contrario, la mujer contó que se encontraba ahí vigilando a sus hijos que se encontraban en la alberca del fraccionamiento cuando recibió las agresiones del sujeto.

Cuando la señora decidió llamar a la policía, Jesús huyó hacia su hogar y hasta el momento no ha sido detenido.

Mientras que Yuriko acudió a las fiscalías 4, 5 y 6, en donde su denuncia no fue aceptada debido a dos razones: en la primera le dijeron que no hubo ningún delito sexual y además el hombre no es familiar suyo; en las dos restantes se lo impidieron por acudir sin previa cita y fuera de horario para atención del presunto delito.

"Al comentarle que temía por mi vida y seguridad me dijo que me fuera a un hotel o con algún familiar [...] señor Kuri, le pregunto, ¿esta capacitación y alternativas de solución que tienen los servidores públicos para salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos queretanos?", dijo.

La mujer acusa a las licenciadas Ana Gabriela Salazar, Ana Guadalupe Hernández Acosta y a Esmeralda Blaz Martínez de no haber atendido su denuncia.

"¿Así tratan nuestras autoridades queretanas a un probable caso de feminicidio?", cuestionó.

Advirtió que si algo llegara a sucederle a ella o alguno de sus hijos responsabiliza a las autoridades estatales por falta de acción expedita.

ESTAS FOTOS SON DE LA AGREDIDA Y NO PODEMOS PERMITIRNOS QUE SE REPITAN POR NINGÚN MOTIVO pic.twitter.com/E8LxgiMj8h — NiUnaMasQroFemi (@NiUnaMasQroFemi) April 21, 2022

Horas después de que Yuriko hiciera pública la denuncia, el gobernador Mauricio Kuri anunció en redes sociales que el fiscal del estado está atendiendo la denuncia y aseguró que no será un caso que quede impune.

"En Querétaro ningún tipo de ataque hacia las mujeres está permitido y cualquier agresor será juzgado con todo el peso de la ley".

Que quede claro que en Querétaro ningún tipo de ataque hacia las mujeres está permitido y que cualquier agresor será juzgado con todo el peso de la ley.



Aquí no hay lugar para la impunidad ni para los criminales. — Mauricio Kuri (@makugo) April 21, 2022

