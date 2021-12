VIDEO: Tania Mendoza, "Reina del sur" asesinada, denunció amenazas y hostigamiento

La tarde del martes, la actriz y cantante Tania Mendoza fue asesinada en Cuernavaca, Morelos cuando estaba esperando a su hijo durante su entrenamiento en la escuela de futbol "Campo Felino", cuando fue atacada a balazos por hombres que entraron al complejo deportivo en una motocicleta, uno de ellos descendió de la moto y se dirigió a la actriz disparándole en el tórax, los agresores lograron huir.

El atentado contra Mendoza quien era conocida como ''la Reina del Sur'', ya que en 2005 protagonizó una película con ese nombre, no era el primero, en 2010 fue víctima se secuestro, junto con su esposo y su hijo que en ese tiempo tenía seis meses.

Tras su asesinato en redes sociales circula un video donde, la actriz denuncia las amenazas y hostigamiento después de que había sido privada de su libertad.

En la grabación Tania asegura que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos, por los delitos de robo de vehículo agravado, robo a casa habitación y privación ilegal de la libertad.

"No se vale, no es justo, que me estén amedrentando y amenazando cuando yo soy una persona inocente, que no le he hecho absolutamente nada a nadie. ¡Claro! Tengo miedo, tengo temor por mi vida. Voy a cumplir cinco años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos, Es obvio que tengo miedo, es obvio que tengo temor que hagan algo en contra de mi persona", expresó Mendoza en un video.

Aquí el video de la cantante ranchera Guadalupe Torres asesinada en Morelos, ya había denunciado que la estaban amenazando. pic.twitter.com/vLHddq8lqh — Carlos Ortiz (@Rupelstinki1984) December 17, 2021

La actriz aseguró que tener miedo que le pasara algo malo a su hijo, pero confiaba en que Dios la cuidaría, a ella y su familia.

En diciembre del año, Mendoza compartió algunas fotos del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien cumplía 11 años de ser abatido durante un operativo de la Marina en Morelos.

la actriz hizo público el amor que sentía por el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien fue asesinado en noviembre de 2009, en Morelos, y con fotografías de él, lo recordaba con emotivos mensajes.

Aunque no hay un registro sobre si la conocida la ''Reina del Sur'' y Beltrán Leyva mantuvieran una relación.

kach