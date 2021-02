VIDEO: “Tamaulipas no es moneda de cambio”: Cabeza de Vaca

El gobernador denuncia que el trato presupuestal que recibe Tamaulipas no corresponde porque es uno de los motores económicos del país; pide reciprocidad

CD. VICTORIA.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que no se habrá de permitir que se manipule la Constitución a modo de chantaje parlamentario o político. ”Tamaulipas no es moneda de Cambio, con Tamaulipas no se juega”.

Al fijar su postura con relación a la demanda de desaparición de los Poderes de Tamaulipas presentada en la Cámara de Diputados por Morena, señaló que no se permitirán violaciones constitucionales ni intromisiones ambiciosas.

Durante el mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, señaló que el trato presupuestal que recibe Tamaulipas no corresponde a lo que significa como uno de los motores económicos de México, por lo cual demandó trato recíproco.

“No pedimos que nos den lo que no nos toca, pedimos que regrese el recurso que nosotros aportamos con nuestro trabajo y esfuerzo. Trato justo debe ser el pilar esencial de todo acuerdo de coordinación fiscal. Ni más, pero tampoco menos”, dijo.

El estado de #Tamaulipas es la segunda entidad que más aporta a la recaudación fiscal del país. Solicitamos reciprocidad. El trato presupuestal que recibimos no corresponde con nuestra relevancia como uno de los motores económicos de #México. #3erInforme #AvanzamosYSeSiente pic.twitter.com/cYjiQESdgE — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 25, 2019

De cada peso que se tributa en Tamaulipas, sólo regresan 14 centavos en participaciones, aportaciones y fondos. El trato presupuestal que recibe la entidad no corresponde a lo que significamos como uno de los motores económicos de México. El Presupuesto que el Ejecutivo Federal ha enviado a la Cámara de Diputados reduce, sustancialmente las transferencias presupuestales a Tamaulipas para el próximo año.

Recibiremos, aproximadamente, 2 mil millones de pesos menos que en el 2018.

Al mismo tiempo, la Federación traslada nuevas responsabilidades a las entidades federativas, como es el caso de la contención de la migración y crimen organizado, sin asignar fondos suficientes para asumir esos deberes.

Continuó diciendo que el sistema fiscal ha tolerado distorsiones entre estados donantes y estados beneficiarios, sin prever mecanismos de compensación a los que más producen; se ha vuelto obsoleto por el paso del tiempo y por negociaciones que han favorecido a entidades con mayor representación en el Congreso Federal.

Además, está supeditado a las prioridades de gasto de la Federación, lo cual contraviene el espíritu y la letra del modelo de federalismo cooperativo que nos hemos empeñado en construir en la vida democrática de nuestro país.

Como Gobernador, tengo el deber de defender los intereses del pueblo de Tamaulipas. Nuestro estado merece mejor trato fiscal y presupuestal

Ante la presencia de Diana Álvarez Mauri subsecretaria de Desarrollo Político, Participación Social y Asuntos Religiosos, quien asistió con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador García Cabeza de Vaca: “Ya es tiempo de que la Federación reconozca lo mucho que Tamaulipas aporta al sostenimiento de la República”.

A la vez que anunció su decisión de crear una comisión expertos que analicen los escenarios y las vías institucionales para replantear la relación fiscal y presupuestal de Tamaulipas con la Federación.

Esta comisión, que trabajará de la mano con otros gobiernos locales, propondrá las estrategias y mecanismos para revisar el sistema de coordinación fiscal, analizar las posibilidades para convocar a una Convención Nacional Hacendaria y plantear de qué manera nuestro estado puede beneficiarse de lo que los tamaulipecos generamos con el fruto de nuestro esfuerzo.

Para la segunda parte de su gobierno, García Cabeza de Vaca propuso renovar el gran acuerdo entre Gobierno - Sociedad, para avanzar en la consolidación de la paz y prosperidad en Tamaulipas.

El gobernante que trata de aparentar que no se equivoca, atribuyendo las metas no alcanzadas, a factores ajenos a su quehacer, insiste en mentir a la gente a la que se debe. Tampoco es honesto, que quien gobierna se atribuya todo logro alcanzado, cuando en realidad este es resultado del trabajo conjunto de sociedad y gobierno