VIDEO: Sacerdote insulta en misa a mujer con sobrepeso

El sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como “Padre Pistolas” causó gran indignación por sus insultos y críticas al físico de una mujer con sobrepeso, publicó Radio Fórmula.

En redes sociales circuló un video en el que el sacerdote relata que una mujer acudió a él para pedirle su ayuda, ya que padece artritis, diabetes y problemas cardíacos.

Sin embargo, Gallegos Lara resaltó que la causa de todas las enfermedades que padece es debido a que “se la pasa tragando”.

“Una vieja gorda con cuerpo de dado, porque lo que media de ancho, lo media de alto”, comenzó por decir el cura en la iglesia de Chucándiro, Michoacán.

El Padre Pistolas confesó que le pidió a la mujer que dejara de “tragar” arroz, pan, tortillas y refresco, pues son los alimentos que la están haciendo subir de peso.

“‘Padre, tengo artritis, diabetes y estoy cardíaca’. Hija, pues ponte a rebajar, estás muy gorda, no tragues arroz, pan, tortillas ni cocas. ‘Ay no padre, a mí me envenenan con el pan y las cocas’, pues sigue engordando hija de la fregada Hasta que revientes cabrona”, detalló.

Alfredo Gallegos es muy popular en Chucándiro por su forma peculiar de oficiar las misas, así como por cargar con su revólver debido a la inseguridad que se vive en el municipio, razón por la que fue apodado como el ‘Padre Pistolas’.