VIDEO: Rompe en llanto, alcaldesa de Hermosillo durante informe por falta de recursos

Al rendir su primer informe de gobierno la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida Teresa López Cárdenas, rompió en llanto frente a la gobernadora Claudia Pavlovich y los legisladores locales por la deuda y falta de recursos para llevar a cabo los cambios que requiere el municipio.

Puedes leer: Por reprobar exámenes, 139 policías serán dados de baja en Hermosillo

López Cárdenas emanada de Morena, expresó que este no ha sido un año fácil y que incluso “la gobernadora me dice que no llore y que tengo que ser fuerte”, fueron las palabras de la alcaldesa al explicar el estado financiero de Hermosillo.

Si eso nos dicen a las mujeres no debemos llorar, yo lo hago porque me duele y me importa resolver y me mortifica no tener las finanzas que se requieren. Si tú como mujer lo señalas que podemos esperar de los demás. El llanto nunca será debilidad. No te confundas. https://t.co/dKzI1M1THg — CELIDA LOPEZ (@CelidaLopezc) September 16, 2019

“Yo que más quisiera, pavimentar toda la ciudad, responderle a la gente con sus solicitudes de vivienda, poder tener mejores sueldos, desde ya, para nuestros policías, pero todos los lunes nos enfrentamos a un estado financiero y a las cuentas bancarias de la ciudad”, expresó entre lágrimas Célida López.

''No me voy a rendir porque ustedes saben que nunca lo he hecho'', dijo la alcaldesa.

''El Municipio es como una casa, tenemos que mantenerla limpia, ordenada; tenemos que reflejar en nuestros espacios, los más íntimos, la responsabilidad y las ganas de vivir con alegría. Yo estoy convencida que en Hermosillo todos tenemos algo que aportar'', expresó la alcaldesa.

López Cárdenas sostuvo que recibió el municipio con más de 4 mil 300 millones de pesos en deuda, más financiamientos a corto plazo y rezago en el pago de prestaciones, se logró elevar apenas en un 7% la recaudación municipal, para empezar a pagar la deuda.

''Me comprometo a hacer lo que hemos hecho hasta hoy, a ahorrar, gastar con prudencia, decir no puedo, enfrentar las consecuencias, pero también necesito el apoyo de los hermosillenses'', pidió Célida López.

Ante los comentarios a favor y en contra que recibió la funcionaria por llorar durante el informe, la alcaldesa contesto en su cuenta de Twitter: ''Lo políticamente correcto dicta no llorar, pero se sigue siendo humano o aun siendo alcalde. Mis padres me aconsejaron no mentir y no ser hipócrita. Soy franca y lloro y sonrió cuando mi corazón me lo dicta. Mujer que llora es mujer que vive''.

Con información de El Universal

kach