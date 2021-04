Video revela que no aplican vacuna a maestra en NL

Una persona habló con el doctor De la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea, que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es un fotomontaje? lo están viendo ahí (la aplicación) ¿en qué momento me voy a editar un video?", dijo la mujer a Milenio