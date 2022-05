VIDEO: Retira del banco 100 mil pesos y lo asaltan afuera; reclama a cajera

Te voy a decir, me acaban de quitar mi dinero, me agarraron a pistolazos, y tú eres la que me dio el dinero, me dijeron exactamente la cantidad que llevaba, me pidieron los 100 mil pesos; háblale a tus amigos y diles que me devuelvan mi dinero, porque tú eres la única persona que me atendió y hasta diste dos vueltas y no me quisiste cambiar los billetes de a 500, diles que me devuelvan mi dinero, porque no fueron mil pesos, fueron 100 mil", reclama