VIDEO: Protestan por los 43 en Iguala; dañan fachada del Palacio de Justicia

Un contingente estaba integrado por padres de los 43 desaparecidos, activistas y normalistas, no sólo de Ayotzinapa, sino del resto de las normales rurales del país. Fotos Margena de la O

IGUALA.- La jornada de lucha por la verdad, justicia y con vida de los 43 comenzó en Iguala y en el Palacio de Justicia, el lugar que los padres de familia y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa aseguran que quedaron evidencias de aquella noche del 26 de septiembre de 2014. Los normalistas destruyeron parte de la fachada del inmueble y lanzaron y explotaron bombas artesanales.

El próximo 26 se cumplen cinco años del ataque hacia los normalistas de Ayotzinapa, donde mataron a tres y desaparecieron a otros 43. Los padres de familia y estudiantes organizaron una semana de actividades.

Las actividades de hoy duraron una media hora, pero fueron hasta cierto punto contundentes.

El contingente que salió por la mañana de la Normal de Ayotzinapa en Tixtla en 19 autobuses, paró a orilla de la carretera Chilpancingo-Iguala, frente al Palacio de Justicia, donde pronto iniciaron un mitin. Para entonces, los trabajadores de esa oficina del Poder Judicial se habían retirado. Pronto iniciaron un mitin para reclamar justicia.

#VIDEO Protestan frente a las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala; padres de los #43 exigen justicia https://t.co/gNfrXHzkqc pic.twitter.com/XrDRf5mlJk — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2019

El contingente estaba integrado por padres de los 43 muchachos desaparecidos, activistas y normalistas, no sólo de Ayotzinapa, también del resto de las normales rurales del país que forman parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).

Uno de los voceros de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Melitón Ortega, exigió que el actual gobierno que, al parecer recomenzaría la investigación con la Comisión de Investigación para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, debe investigar al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ahora anda en promoción política con el PRD. También pidió que se investigue al ex procurador Iñaky Blanco Cabrera y a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

A esa exigencia se sumó la representación de Ayotzinapa, quien pidió también que el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador que les de certezas reales de que quiere investigar y hacer justicia en el caso Ayotzinapa.

Mientras el mitin avanzaba, los padres de los 43, con sus fotografías, se mantuvieron frente a la Palacio de Justicia.

Enseguida que los oradores terminaron ocurrieron las acciones más contundentes. Primero parecía que se retiraban y ya, pero en realidad sólo un grupo se encargó de la acción: lanzaron piedras contra los cristales de las ventanas, y después unos explosivos.

Las bombas artesanales sacudieron con fuerza el inmueble. Lanzaron varios y casi todos entraron hasta las oficinas vacías.

Después de eso los padres, activistas y normalistas se retiraron.