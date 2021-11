VIDEO: Policías detienen a ciclista en Chiapas... por ir a exceso de velocidad

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Dos policías de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal fueron grabados por un ciclista de esta ciudad capital de Chiapas cuando lo pararon por circular a exceso de velocidad.

El detenido, identificado como Roberto Herrera Oropeza, no perdió la oportunidad y los exhibió en redes sociales. Durante el breve video, el cual se viralizó, el joven les asegura que no le interesan las cámaras de videovigilancia y que le dijeran "lo que me tengan que decir".

En respuesta, uno de los agentes, quien incluso intenta cubrirse el rostro con la mano izquierda, le advierte que va muy rápido. De inmediato, el ciudadano le advierte: "Voy en bicicleta, imagínense, cómo voy a ir rápido ¡qué tontería!"

#Estados | Un ciclista fue detenido por un par de policías de Tránsito de Tuxtla Gutiérrez y la razón fue por ir a "exceso de velocidad". ?????? #ep https://t.co/PiHbAKJMeg pic.twitter.com/79Bd4SlUTH — La Silla Rota (@lasillarota) November 17, 2021

Aunque las críticas no se hicieron esperar por parte de cientos de usuarios de redes sociales ante lo que parecía una arbitrariedad de las autoridades, no se supo si los uniformados solo intentaban advertir al ciclista de esa falta al reglamento o si le aplicaron alguna multa.

"Yo vi al chico, estaba a punto de romper la velocidad del sonido...", "Ridículo el hambre de dinero que tienen estos seudopolicías", "Ya quieren su aguinaldo esas ratas de dos patas", "Vivir en Suiza y perdernos de esto, es lo peor", "Por ello nos toman como rupestres cuando viajamos a otro lado, nefastos y corruptotes", fueron algunas reacciones de ciudadanos que apoyaban al ciclista.

Sin embargo, hubo quienes también defendieron a los policías, como el caso de Armando, quien escribió: "un ciclista amateur puede alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora y con eso ya puedes lesionar a alguien; si el supuesto maneja de manera ´temeraria´, no por usar bici te exime de cometer una infracción".

De hecho, la indignación se hizo mayor porque en los últimos meses la sociedad tuxtleca acusa una "cacería" por parte de elementos de Tránsito, quienes por cualquier motivo quitan placas o llaman a las grúas para que se lleven los automóviles.

De acuerdo con el reglamento de Tránsito Municipal, entre algunas de las medidas que los ciclistas deberán acatar destacan el que tengan que utilizar casco, no efectuar piruetas ni circular en sentido contrario; sin embargo, no se especifica las velocidades máximas.









