VIDEO: Periodista graba agresión en Coatzacoalcos

VERACRUZ.- La directora del portal de noticias “Foto Coatza”, Fabiola Dávila Venegas, grabó el momento en que dos mujeres la agredieron dentro de una plaza comercial en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Según la versión de la afectada, todo inició el sábado en la tarde cuando comía en el área de alimentos y vio a un joven y dos mujeres solicitando dinero entre las mesas.

Esas personas llevaban a un bebé en brazos y a una niña de unos cuatro años, ante eso la periodista les ofreció ayuda, para que fueran al DIF Municipal y atendieran las necesidades de los pequeños, sin andar exponiéndolos en la calle.

La reacción que recibió fue violenta, sobre todo del sujeto que en diferentes ocasiones la amenazó, momento en que la reportera decidió empezar a grabar con su celular para tener constancia de lo sucedido.

Un vigilante de la plaza y el acompañante de Dávila Venegas intervinieron para que no pasara a mayores, pero las dos mujeres decidieron irse a los golpes.

En segundos se armó un zafarrancho en los comedores, las agresoras lanzaban golpes sin importar que llevaban un niño de brazos.

#VIDEO La directora del portal de noticias “Foto Coatza”, Fabiola Dávila Venegas, grabó el momento en que dos mujeres la agredieron dentro de una plaza comercial en la ciudad de Coatzacoalcos https://t.co/QfCEYoHrIL pic.twitter.com/lASGHuB8nT — La Silla Rota (@lasillarota) 12 de mayo de 2019

En varias ocasiones intentaron dar sillazos a la periodista, pero el agente de seguridad logró impedirlo. La gresca avanzó hasta alcanzar a otras familias que tuvieron que dejar de comer para proteger a sus hijos.

Fabiola argumenta en el video que esas personas estaban lucrando con los pequeños, por eso trató intervenir para ayudarlos a ir al DIF.

La afectada fue sacada por policías auxiliarles por la puerta de atrás, ante eso, acudió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para interponer la carpeta de investigación UIPJ/DXXI/F2/1056/2019.

En la gresca no hubo detenidos, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no llegaron al lugar y los efectivos del IPAX no están autorizados a detener a nadie.