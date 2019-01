VIDEO: Para evitar feminicidios, diputada recomienda toque de queda en Veracruz

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 21/01/2019 12:42 p.m.

Xalapa, Ver. – Ante el repunte de feminicidios en Veracruz la diputada de Morena, Ana Miriam Ferraez Centeno propuso un toque de queda para las mujeres. Dijo, que al resguardarse en sus hogares a partir de las 22:00 horas, se evitaría que las estadísticas de feminicidios se sigan incrementando.

"Yo opino que es necesario hasta un toque de queda para las mujeres y que no salgan de casa a partir de las 10 de la noche mientras esto se arregla. Esa es una de mis opiniones y si es necesario para evitar más mujeres en las estadísticas de los feminicidios. Lo he estado pensando y creo que el toque de queda sería una opción", opinó la legisladora por el distrito de Xalapa en entrevista.

Según la incidencia delictiva de alto impacto de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 01 y el 31 de diciembre de 2018 se denunciaron 19 feminicidios. En ese mismo periodo, pero de 2016 (gobierno de Yunes) solo hubo registro de seis crímenes de este tipo. Es decir, hubo un incremento de estos casos en un 300 por ciento.

En noviembre de 2018, el exsecretario de Seguridad Pública fue severamente criticado durante su comparecencia en el congreso local, al asegurar que las mujeres se ponían en riesgo con actividades que realizan y con ello justificó un alza en los feminicidios.

"Lamentablemente cada día las víctimas se ponen en riesgo con las actividades que realizan. Es algo que tenemos que trabajar no solo en la SSP si no en todas las dependencias porque tenemos que dar todas las opciones para que las mujeres no se pongan en riesgo", expuso.

En respuesta, la diputada de Morena Mónica Robles Barajas criticó "me parece una visión misógina y totalmente equivocada. Mientras no se reconozca la responsabilidad que tiene el estado difícilmente se va a poder acabar este problema".

