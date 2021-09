VIDEO: Padre arma tren con barriles reciclados para hacer feliz a sus 4 hijos

MÉRIDA.- Consiguió tres barriles de metal, los cortó a los lados para dar forma a los asientos, les integró las llantas, unió vigas para darle forma de trenecito y luego integró todo con su motocicleta. El resultado fue la envidia de todos los niños del vecindario.

Es la historia de un padre de familia que ideó la manera más creativa para pasar tiempo con sus hijos. El hecho se viralizó en redes sociales.

Se trata de "Huacho", quien vive en la comunidad de Maní, en Mérida; es humilde, trabaja día y noche para darle lo mejor a sus hijos.

Cuando vio que todos querían jugar con él, no tuvo mejor idea que crear una forma de llevarlos a pasear a sus cuatro hijos con su motocicleta.

"Cuando un padre quiere ver feliz a su familia los límites no existen. El señor, todas la tardes recorre las calles de su localidad arrastrando con su moto el improvisado e ingenioso tren", se lee en los comentarios de Facebook.

Su caso se volvió viral en las redes sociales y no dejaron de llegar elogios para el ingenioso padre por su invento.

"Tuve gemelos y es un poco complicado atenderlos a los 2, y se me hace más fácil darles un paseo en moto. Igual tengo una hija y no puedo llevarlos a los 3. Vi un prototipo en internet y de ahí tomé la idea. A ellos les encanta, no se quieren bajar y todos los días quieren paseo", contó Huacho a TV Azteca Yucatán.





