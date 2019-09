VIDEO: Osiris fue violada dos veces por falso chofer de Uber

Era viernes, 26 de julio pasado, cuando Osiris, de 19 años, decidió utilizar la aplicación de Uber para solicitar un servicio de taxi. Salía de trabajar y le urgía llegar a su casa a descansar.

En un video difundido por su canal de YouTube detalla que los hechos ocurrieron en Guadalajara, Jalisco.

Al llegar un automóvil con las mismas características, ella decidió corroborar las placas, mismas que no coincidían. El supuesto chofer de Uber le dijo que la plataforma estaba registrando fallas, por eso registraba algunos errores. Ella decidió abordarlo.

A bordo de la unidad, Osiris vivió uno de los peores capítulos en su vida: fue asaltada y violada en dos ocasiones.

En los videos, la joven narra que después de varios minutos, el falso conductor de Uber se paró en una calle oscura.

"El sujeto agarra el volante, fuerte y toma un respiro, al momento de voltear me dice ´ya valiste verga, dame todo lo que traigas, cartera, teléfono, tarjetas´. Me pidió mis contraseñas de las tarjetas, yo no me rehusé porque me amenazó de muerte".

Arrinconada en el asiento trasero, fue cuando él se pasó hacia atrás y le exigió que le bajara el pantalón y la ropa interior.

"Me dice que le haga sexo oral, y yo quería llorar, él me dice que no podía llorar porque me iba a matar".

Osiris cuenta que el sujeto la tomó de la cintura, la sentó arriba de él, le subió la falda y le pidió que se bajara su ropa interior.

"Me empezó a violar, me lastimaba, me daba asco. Yo quería llorar, no podía. Era tanto asco, tanto miedo que tenía que no podía hacer nada por las amenazas que me hacía... me voltee para enfrentarlo y me dice ´yo te estoy haciendo un favor, yo te estoy cogiendo, voltéame a ver, bésame... ¿estoy guapo?´".

El segundo abuso y la detención

Cuando sintió que todo había terminado, el tipo continuó manejando entre las calles, entonces detuvo el auto y lo apagó nuevamente.

Le volvió a pedir que le hiciera sexo oral y la volvió a sentar arriba de él.

"Empezó otra vez, me daba nalgadas, me lastimaba, me agarraba muy fuerte. Yo el dolor lo sentía, me dolía mucho... yo ya estaba en un shock, no sabía lo que me iba a pasar".

La joven detalla que pudo librarse de su violador cuando se inició una persecución, debido a que su papá la siguió en tiempo real con su teléfono celular.

La persecución se registró por varias calles de Guadalajara, hasta que el agresor perdió el control del vehículo y chocó. Osiris salió ilesa y el sujeto huyó.

Para fortuna de la víctima, en el automóvil del violador encontraron muchas pruebas y pertenencias que revelaron su identidad.

Gracias al perfil de Instagram del sujeto pudo ser plenamente identificado y detenido. El 18 de agosto, autoridades estatales aprehendieron a un hombre identificado como Alberto ´N´, acusado de presuntamente hacerse pasar por conductor de Uber. Se le dictó prisión preventiva y está bajo investigación debido a que presuntamente surgieron más víctimas.

#Boletín | Capturan a presunto chofer de plataforma digital de vehículos señalado de violación pic.twitter.com/EMeckIqsb6 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 17, 2019

Por otro lado, mujeres también lo han denunciado debido a que presuntamente fueron acosadas por el detenido, quien acostumbraba a mandarles mensajes con contenido sexual.