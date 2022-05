VIDEO: "¡No se la lleven!", niño llora desconsolado porque se llevan su tele

A través de TikTok comenzó a viralizarse un video en el que se muestra a un pequeño llorando y pidiendo que no se llevara la televisión de su casa. Y es que al parecer los estaban embargando.

En el clip se muestra cómo el pequeño suplica a un par de personas que no se lleven la televisión, mientras que su abuelita lo trata de calmar y detener para que no hiciera más escándalo.

"Como cuando te están embargando y se llevan tu tele donde juegas fornite", se lee en el video.

El video en TikTok fue compartido por el usuario @michi.8880 y ya cuenta con más de 459 millones de me gusta.

"No, no es adicción, es la misma reacción de todos si se llevarán tu juguete favorito", "¿Y de quién es la responsabilidad? Si no tienes dinero no te endeudes".

No, la educación de la familia no se refleja en el niño, cualquier niño reaccionaría así, si se están llevando tu único medio de diversión

"Realmente llora por qué son cosas de su abuelito que falleció recientemente, el video completo está en YouTube".

Lo q duele son los gritos del niño", son algunos de los comentarios

En un segundo video, el grupo de personas continúa embargando más objetos de la familia, mientras el niño no cesa de llorar. "¿Por qué se llevan todo, mamá?", le pregunta el pequeño a la señora responsable de la deuda.

Por fortuna, la familia logró recuperar su auto, muebles, el televisor, entre otras cosas que le fueron embargados, tras pagar la deuda de 40 mil pesos (casi 2 mil dólares), según reveló el usuario @michi.8880 al día siguiente. No obstante, los usuarios quedaron intrigados por la forma en que la familia consiguió el dinero en tan poco tiempo.

"Ahora sí el niño volvió a tener su tele y se aventó unas partidas", se escucha en la descripción de un tercer clip.

