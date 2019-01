VIDEO: "No duden en dispararles a los malandros": llama alcalde de Tijuana a policías

REDACCIÓN 08/01/2019 01:30 p.m.

El alcalde de Tijuana alentó a los elementos de la Policía Municipal a no dudar en accionar sus armas contra los delincuentes.

Durante el evento de homenaje fúnebre a agentes caídos este lunes, Juan Manuel Gastélum declaró que en su lucha contra el crimen lo tienen a él como aliado, al igual que a los regidores de cabildo.

Inicia el programa "Zona Libre de la Frontera" en Tijuana

"No duden, ante la duda razonable de cumplir la ley. Y si eso implica sostener el arma y... apretar el gatillo, no duden", manifestó.

#Tijuanenses!!nuevamente estamos de luto, la #PoliciaMunicipal está dando una valiente batalla en contra de los delincuentes. Estos cobardes ataques son el resultado de un trabajo heroico en la lucha para regresar la tranquilidad a #Tijuana. pic.twitter.com/JNmabymIOt — Juan Manuel Gastélum (@ALCDETI) 8 de enero de 2019

El alcalde de Tijuana agregó que "los malandros" no se tocan el corazón, ya que ellos sí actúan de manera miserable. "No nos dejemos, no lo permitamos", dijo.

Además, Juan Manuel Gastélum se comprometió con dar con los responsables del "cobarde ataque", en un restaurante que acabó con la vida de dos policías, el pasado 3 de enero.

Sin embargo, en entrevista con medios, este martes el presidente municipal se deslindó de las declaraciones y aseguró que ´sacaron sus palabras de contexto´.

Con información de El Debate.

LEA TAMBIEN VIDEO: Se incendia fábrica de plásticos en Tijuana Al lugar, ubicado en la delegación Otay-Centenario acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y elementos de la policía local

mvf