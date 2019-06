VIDEO: Músicos interpretan ''Titanic'', mientras Plaza Patria se inunda

REDACCIÓN 10/06/2019 07:17 a.m.

Una impresionante cascada inundo la planta baja de Plaza Patria, en Guadalajara, la intensa lluvia de ayer causó estragos en el techo del centro comercial donde comenzó a filtrarse el agua.

En un video que circula en redes sociales se puede ver y escuchar como un grupo de músicos que se encontraban en la plaza comenzaron a interpretar la canción "My heart will go on", que fue referente del película ''Titanic''.

''El Titanic tapatío'' fue captado por los asistentes a la plaza, que tras difundir el video en redes se hizo viral; además del fondo musical, se destacó la lucha de una mujer de intendencia por evitar que el agua se esparciera por la plaza.

Denle un Grammy a esos músicos por el mejor live performance en Plaza Patria. pic.twitter.com/j6pkayWLru — Ferlop (@ferlop89) 9 de junio de 2019

La labor de la trabajadora de limpieza fue destacada por los usuarios en redes sociales

"¿Cuántas vidas no se salvaron gracias a las acciones preventivas de la señora del carrito?".

Con información de Excélsior





