VIDEO: Mujeres no pueden abortar sin la autorización de un padre: conductor de TV

TIJUANA.- "Las mujeres no pueden abortar sin el permiso de un padre" insiste del conductor Edgardo Ponce durante Noticieros Contacto, del Canal 66 de Mexicali, Baja California. "No, Edgar, no", le responde en repetidas ocasiones su compañera Andrea Celeste.

En redes sociales ha comenzado a viralizarse un video en que se muestra al conductor de televisión expresarse en contra del aborto, en tanto que la conductora intenta explicarle la importancia de que a las mujeres se les garantice este derecho.

¿Cómo vas a tener mejor calidad de vida cuando estás permitiendo que alguien aborte? esa no es calidad. Hay educación sexual, hay seguridad; para evitar violaciones, hay seguridad, para evitar abortos, hay educación sexual

Y aunque ella le pidió que no desinformara al público que los observaba, que explicaran correctamente en qué consistía la despenalización del aborto, él le dijo que no se debían basar en lo que pensaba la "generación de cristal".

Misógino conductor de @Canal66tv Edgardo Ponce @EdgardoPonce66 estigmatiza a mujeres cuya elección es decidir sobre sus cuerpos.

No nos vamos a basar en la generación de cristal (...) ¿antes por qué no era el tema del aborto, antes, en nuestros antepasados? Porque no había ese libertinaje en cuestión de hombres irresponsables y mujeres que se dejan embarazar

Lugo, el conductor comentó en su programa en vivo que las mujeres no podían abortar sin el permiso de un padre, a lo que Andrea Celeste le responde "Ah, canijo, Edgar".

