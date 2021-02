VIDEO: Monterrey, de Ciudad de las Montañas a Tierra de Osos

MONTERREY.- Monterrey, la Ciudad de las Montañas, es ahora llamada tierra de osos, debido a que en las últimas semanas estos animales salvajes han sido vistos en calles y zonas residenciales de la ciudad regia.

El avistamiento de osos en la zona metropolitana se incrementa en verano, cuando los intensos calores de más de 40 grados obligan a los animales a bajar en busca de alimentos y agua.

Sin embargo, el biólogo Roberto Chavarría advierte que "estamos a poco tiempo de que se presente el primer ataque de esos animales a las personas que han tomado confianza a los plantigrados (animales que apoya por completo la planta del pie para caminar)".

"Estamos a pocos pasos de que exista el primer ataque, no se ha dado un ataque de oso en Nuevo León, pero estamos a poco de que suceda, por la cercanía y la confianza que nosotros le estamos tomando, creemos que son como un perrito y no lo son", alerta quien fuera director de Parques y Vida Silvestre del estado.

En la última década, más de dos centenares de osos han bajado a la zona urbana, a los sectores residenciales que colindan con áreas boscosas, con la Sierra Madre Oriental.

El 22 de noviembre pasado, un oso se acercó a una familia y hasta "acarició" a una señora que, junto a su familia, paseaba en el paraje llamado Chipinque, en lo alto de la Sierra Madre, y al que asisten deportistas para entrenar, pero que también tiene enormes residencias en esa zona de San Pedro Garza García.

El oso se paró y comenzó a tocar a una mujer que se mantuvo inmóvil. ’’Me está acariciando el pelo’’, dijo la mujer y luego el animal se acercó a otra de las mujeres y le da una mordida. ‘’Ay, me mordió. No, me duele’’, expuso la dama.

Días después, otro oso irrumpió en un salón de eventos en San Pedro en búsqueda de alimento, recorrió el lugar, ubicado en la colonia Prados de la Sierra, inclusive las personas le dieron alimentos.

Para el biólogo Chavarría, las personas se han acostumbrado tanto a los osos que los ven como si fueran perros, sin embargo, no dejan de ser animales silvestres.

A pesar que los osos que se han captado en imágenes no son agresivos, tienen el potencial de llegar a serlo y podría terminar en una tragedia por el simple hecho de que una persona quiso hacerse el valiente y se le acercó al animal para poder grabarlo o para tener una anécdota que contar

En días pasados, en la Zona Valle Poniente en San Pedro, un oso llegó hasta un campo de Gotcha y se acercó hasta un grupo de jóvenes que se divertían y que al darle comida, en determinado momento lanzó un golpe con su garra, pero ni alcanzó el objetivo.

Muchas personas se apiadan de los osos y los alimentan porque se ven hambrientos, sin embargo, esto no es así, menciona Chavarría.

A veces me dicen pobrecitos, han de tener mucha hambre arriba, no es que tengan hambre, la bronca es que es más fácil comprar la comida ya hecha que hacer de comer y comen la basura que ya está ahí y que huele bastante

Apenas el domingo pasado un oso entró a un domicilio ubicado en el municipio de Monterrey, informó Protección Civil de Nuevo León, quien ubicó al animal en una casa en la calle Privada de las Nubes en la colonia Privadas del Paseo en el sur de la Ciudad.

Al llegar a la casa los elementos de PC, el animal que había entrado por la terraza, ya se había ido.