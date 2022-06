VIDEO: Manuel, un rayo acabó con su casa; hoy no tiene nada

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Don Manuel disfrutaba de un concierto de Los Tigres del Norte, que veía en la casa de su hija por televisión abierta, cuando de pronto llegó su vecina Leticia quien, entre lágrimas, rogaba porque él estuviera vivo, pues minutos antes un rayo acabó con su pequeña vivienda construida con madera, cartón y nylon, en la ribera Nandambuá, Segunda Sección, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Sentado en lo que sería la sala de la vivienda de su hija, quien desde el 9 de junio pasado le presta un espacio para que duerma mientras reconstruye su jacal, el anciano de 81 años de edad advierte que, después de ese día, se quedó sin nada.

La ropa que lleva puesta se la acaban de regalar unas personas que lo buscaron, pero le queda grande. Además, está descalzo porque, junto a sus pertenencias, también iban sus zapatos y chanclas.

Durante la plática, Manuel Nangusé Pola se toca la parte de la ingle izquierda, donde una hernia le provoca estragos a su salud, al grado de que tiene que apoyarse de un bastón de madera que él mismo "pulió" para poder moverse.

Asevera que un día antes de que el rayo cayera sobre el árbol de mango que acabó con su casa, un tronco de otro árbol se había desprendido y casi aplastaba parte de la misma. "Fue como un presagio", dice, por su parte, Irma Nangusé, una de sus tres hijas.

Su padre (quien se divorció hace algunos años), subraya, apenas sobrevive con el apoyo que le otorga el gobierno federal cada bimestre, pues con las lluvias, las cosechas de limón y de melón con las que obtiene un poquito más de recursos o al menos utiliza para autoconsumo, se perdieron, y ahora que se quedó sin un lugar dónde vivir, la situación es más compleja para él.

#VIDEO | La esposa del presidente municipal de Chiapa de Corzo, le llevó a Manuel una despensa y le prometió una al mes, pero no le dijeron nada de su casa. https://t.co/4UD1ZZo9BK pic.twitter.com/RJv6zmAP3K — La Silla Rota (@lasillarota) June 27, 2022

De nueva cuenta, Manuel refiere que, gracias a Dios, al menos está vivo. "Ese día llovió muy fuerte y aproveché para quedarme con mi hija, pero nunca imaginé que se había quemado todo. Me dio mucha tristeza porque perdí todo, mi ropita, mi bomba para fumigar, todo...".

SOLO CENIZAS QUEDARON...

Manuel camina sobre una calle enlodada; para ello, se puso unas chanclas que le prestó su hermano. Aunque lento, guía al reportero al lugar donde estaba su choza de 20 metros cuadrados. En un montículo, sobresalen los resortes de lo que era su colchón, en otro espacio hay ropa, su radio y otras pertenencias, también "chamuscadas".

Pese a que representaría un peligro vivir en esas condiciones, como lo ha hecho durante al menos tres décadas, Manuel está empecinado en retornar a su tierra y reconstruir su casa; sin embargo, nadie le ha tendido la mano para ello. Además, tiene que esperar a que pase la temporada de lluvias.

La única que llegó al otro día del evento, confiesa, es la esposa del presidente municipal de Chiapa de Corzo, quien le llevó una despensa y, de paso, le prometió que habría más despensas al menos una vez al mes.

?#VIDEO | Don Manuel perdió su casa; un rayo acabó con su pequeña vivienda construida con madera, cartón y nylon, en Chiapa de Corzo, Chiapas. https://t.co/4UD1ZZo9BK pic.twitter.com/J5wBk2Z4Gp — La Silla Rota (@lasillarota) June 27, 2022

AUTORIDADES "SE HACEN DE LA VISTA GORDA"

No obstante, él y su hija lamentan que las autoridades municipales no le puedan regalar láminas y otros materiales para "levantar" una nueva morada, al menos más digna, y que cuente con agua potable y drenaje.

Manuel está parado sobre lo que era su choza. Luego, camina un poco hacia un bajío, y solo se lamenta por haber perdido toda la cosecha, la cual no es de él, sino de una sobrina. "La mera verdad no es mío, solo lo cuido, y no me pagan nada por eso", se sincera.

Pese a la tragedia, de vez en cuando sonríe y deja entrever los pocos dientes que le quedan; suelta un chascarrillo, y se anima. Si tiene fuerzas, insiste, es porque Dios es grande y no lo ha dejado solo.

De pronto, Irma confiesa que todo ha sido complicado, pues ella no solo cuida a sus hijos, sino que además ya tenía en su casa a un tío, hermano de su papá, quien también ya es anciano y requiere de cuidado especial.

Para colmo, recuerda, en este mes se cumplen dos años de que murió su esposo, quien fue una víctima más de la pandemia por el covid-19. "Nos fue mal, mi marido se contagió porque hizo un viaje de trabajo a Puebla y ahí se nos fue, tenía 60 años", cuenta.

Y ahora con lo de su padre y el rayo que consumió su humilde propiedad, agrega, la tristeza los vuelve a invadir, por lo que solo esperan el respaldo de alguna autoridad o de la misma sociedad, pues cada vez es más complicado mantener la casa.

Manuel, por su lado, insiste en que, si ese día no se hubiera quedado en casa de su hija Irma a ver a Los Tigres del Norte, quizá no la hubiera contado y hubiera quedado calcinado.

La gente pensó que estaba en mi casita, por eso muchos se afligieron, pero sigo vivo", revela entre risas

















