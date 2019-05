Video: Maestro golpea con un cinturón a dos alumnos para detener pelea

REDACCIÓN 29/05/2019 05:27 p.m.

OCOSINGO, Chiapas (La Silla Rota).- En un video compartido en redes sociales se observa a dos alumnos de secundaria en medio de una pelea y cómo su maestro interviene para separarlos a cinturonazos.

Los hechos fueron captados en una institución educativa de Ocosingo, Chiapas; cuando dos estudiantes comienzan a pelearse en el patio, primero sólo a empujones pero después se van a los golpes.

Uno de ellos tropieza y cae, por lo que el momento es aprovechado por su rival quien le lanza varios puñetazos a la cara, es en ese momento cuando todo cambia, ya que aparece su maestro.

En el video se muestra al profesor llegar a separarlos por medio de cinturonazos, provocando que éstos se detengan y lo miren sorprendidos, mientras él no duda en lanzar otros golpes con su cinturón.

En la grabación se alcanza a escuchar las risas de los demás compañeros, que no perdieron la oportunidad de capturar el momento. No obstante, hasta el momento no se ha precisado el nombre de la escuela en la que sucedió la pelea.

Maestro calma a ´cinturonazos´ a alumnos que peleaban esto sucedió en Ocosingo Chiapas. pic.twitter.com/pamFjl5AfJ — Anonymous (@Anonymo58421469) 29 de mayo de 2019

