VIDEO: Karla fue agredida sexualmente por repartidor de comida en Mérida

MÉRIDA.- El 16 de septiembre, Karla fue atacada sexualmente por un repartidor de comida, presuntamente de la plataforma Rappi. La agresión ocurrió poco antes de las 10 de la noche a escasos metros de su casa, ubicada en la colonia Lindavista, cuando regresaba en bicicleta de la tienda.

"Estaba de regreso y no me percaté que había una motocicleta. Cuando doblé en la esquina para ir a mi casa, me estacioné y apareció este individuo, quien me cerró el paso para que no me pueda movilizar. Puso su moto en plena acera y yo no sabía qué pasaba", relató la víctima.

Para distraerla y tener una excusa para acercarse a ella, el agresor le preguntó si vivía en el rumbo. En cuestión de segundos introdujo sus manos en la ropa de Karla y empezó a tocarle los glúteos. Ella se paralizó por el miedo.

Me apretó hacia su cuerpo de la manera más lasciva posible, mientras me tocaba los glúteos, lo que hice fue tratar de apartarme. En el forcejeo salieron volando mi cartera y mi teléfono

En el forcejeo la joven se percató de que el repartidor tenía su celular en una de las manijas de la motocicleta, así que en un intento para que la deje ir, lo agarró y lanzó lo más lejos que pudo, al mismo tiempo gritó para pedir ayuda. Los vecinos salieron de sus casas y él huyó.

Se fue inmediatamente, de hecho, nunca se bajó de la moto para escapar rápido. Tengo al menos ocho testigos que salieron de sus casas y vieron el escape, además de que la Policía también llegó

La agresión sexual fue captada en video gracias a una cámara de vigilancia de un vecino de Karla. En la grabación de video se ve que el sujeto la esperó desde la esquina y se distingue que carga una mochila de la empresa Rappi.

El teléfono celular del agresor no tiene contraseña por lo que Karla comprobó que él trabaja para Rappi. Además, pudo averiguar que en ese momento se dirigía a llevar un pedido y que su nombre es Jorge Alberto Moguel Carrillo.

"Esa misma noche cerró sus redes sociales y al día siguiente su hijo mandó un mensaje a ese número para preguntarme cuánto quiero por el celular. Ellos saben que tengo la evidencia de la agresión".

Karla interpuso la denuncia 81-G2-603-2021 en la Fiscalía General del Estado (FGE).





