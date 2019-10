VIDEO: Jubilados protestan por descuentos a pensiones en Yucatán

Jubilados del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) protestaron a las puertas del Palacio de Gobierno en contra del descuento de mil 300 pesos en sus pensiones.

Inicialmente, el grupo de inconformes se dirigió a las oficinas del ISSTEY, donde no fueron recibidos ni obtuvieron respuesta. Ahí, los inconformes responsabilizaron al gobernador Mauricio Vila de diversas arbitrariedades en el pago de sus prestaciones, como descuentos injustificados y suspender un bono que habían recibido durante dos décadas.

"No está el subdirector, la directora, del departamento jurídico y las computadoras no funcionan, el descuento no saben a qué se debe; para empezar es indebido y creemos que nos están robando, anteriormente nos quitaron un bono que nos pagaban durante 20 años, que equivalía a los días 31, nos lo quito el gobernador porque es quien ordena al ISSTEY y ahora ordenó que nos quiten los mil 300 pesos y a algunos hasta más", acusó el profesor Gustavo Ramírez.

Otra de las manifestantes cuestionó si los anteriores gobernadores también fueron perjudicados con descuentos irregulares. "¿Cuánto le quitaron a (Patricio) Patrón (Laviada), a Rolando (Zapata Bello), a Ivonne (Ortega), a los directores y subdirectores de su pensión?".

El consejo del ISSTEY lo decidió y nunca nos avisaron de nada, por eso no nos dan nuestros talones, para que no tengamos pruebas. En mayo nos aumentaron las pensiones de acuerdo al salario mínimo, está en la ley, pero ahora nos lo descontaron porque el señor gobernador lo quiere pasar a UMAS (Unidad de Medida y Actualización)

El 19 de agosto, el gobierno de Yucatán presentó una iniciativa ante el Congreso estatal para que las pensiones sean calculadas en UMAS, después argumentó que el ISSTEY se encontraba prácticamente en quiebra y que urgía aprobar la reforma enviada.

Finalmente, el 10 de octubre, en sesión de pleno, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI), propuso su desechamiento, argumentando que no era legal ni correcto para los Trabajadores al Servicio del Estado, los Municipios, Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Yucatán.

En septiembre pasado un tribunal resolvió un criterio que sostiene que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) no puede ser utilizada para calcular las pensiones, ya que es inconstitucional porque perjudica el ingreso de los pensionados y, por lo tanto, se deberá cuantificar en salarios mínimos.

Sin embargo, esa resolución judicial no implica que todos los trabajadores próximos a pensionarse recibirán sus pagos en automático en salarios mínimos; para poder "pelear" por ello, es necesario iniciar un juicio en el que se reclame la inconformidad con la UMA.