VIDEO: Informe de Cabeza de Vaca, entre gritos y reproches de diputados de Morena

CIUDAD VICTORIA.- Entre gritos y abucheos de los diputados de Morena, que portaban camisetas con leyendas "No más mentiras Francisco" "Tamaulipas no le cree a Cabeza" y "Tamaulipas no está en venta", entre otras, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca rindió su sexto y último informe.

Los 15 diputados de Morena abandonaron el pleno antes de que el gobernador empezara a leer el documento, portaron imágenes de García Cabeza de Vaca cuando en su juventud fue fichado en Estados Unidos por robo de autos, así como mantas con leyendas que expresaban: "Seguimos siendo mayoría los tamaulipecos que ya no queremos gobiernos corruptos", "Francisco, aunque no te guste, aquí si tienes oposición" y "A la Cabeza de un gobierno rico con un pueblo pobre".

Durante el informe que duró ocho minutos, Cabeza de Vaca, presumió logros en tema de seguridad, aun cuando Reynosa y Nuevo Laredo ha vivido días en medio de la violencia.

Al salir del pleno, los diputados locales expresaban su inconformidad ante lo que calificaron como fantasías, pues lo informado no corresponde a la realidad que se vive en el estado en voz de quien dicen es un Gobernador desaforado "Lo defenderemos día y noche por que el pueblo de Tamaulipas es nuestro jefe, haya adentro hay un gobernador que esta desaforado le guste o no", expresó la diputada Úrsula Salazar Mojica.

El coordinador de la bancada de Morena en el congreso de Tamaulipas, Armando Zertuche Zuani fue quien emitió el posicionamiento de la bancada y destacó que lo promocionando por el gobernador Cabeza de Vaca es una serie de mentiras o una realidad que no corresponde a este estado geográfico inclusive estado mental coherente.

"Hoy nos reúne aquí el compromiso de estar representando al pueblo de Tamaulipas para escuchar el informe, y la verdad es que lo que escuchamos hasta ahorita es una serie de arengas y de mentiras, me gustaría saber de que estado están hablando e inclusive en que estado de salud mental lo están haciendo, esto es grave, viven una fantasía", manifestó Zertuche Zuani.













