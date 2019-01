VIDEO: Hombres empiezan a discutir en bar de NL y se "agarran" a balazos

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 03/01/2019 12:56 p.m.

San Pedro Garza García, N. L.- Una discusión entre clientes de un restaurante bar en la colonia Del Valle de este municipio metropolitano, derivó en una balacera que dejó cuatro personas lesionadas.

Los hechos se suscitaron en el "Torito Sinaloense", ubicado en las calles de Río Mississippi 117 y Tamazunchale, en la zona conocida como "El Centrito", cuando un grupo de clientes se discutió con otro, pero la situación fue más allá y se salió de control por lo que salieron a relucir las armas.

Encuentran a menor deambulando encadenada en NL

Las personas lesionadas fueron identificadas como Raymundo N., de 23 años de edad, y Eduardo N., también de 23, quienes fueron trasladados al Hospital Universitario, este último presentaba lesiones en el costado izquierdo y brazo izquierdo, además de una mujer, aún sin identificar, que fue trasladada en un vehículo particular al Hospital San José. José N., es el otro lesionado que fue llevado al Hospital Zambrano Helion.

En el lugar se aseguró un arma de fuego corta, tipo escuadra, y dos casquillos percutidos por parte de los policías locales que acudieron al escuchar detonaciones en el lugar que se ubica en una zona comercial de San Pedro Garza García.

En "El Centrito", en los últimos años, se han registrado hechos delictivos como secuestros, ejecuciones, atentados a balazos a los negocios y enfrentamientos diversos.

La zona en la que normalmente se divierten residentes de esta acaudalada municipalidad ha sido invadida por gente que procede de otros lugares del área metropolitana de Monterrey.

"Cualquiera trae un arma": Fasci

El secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci Zuazua informó que hay preocupación porque en los tiempos actuales "cualquiera trae un arma".

"Ahora cualquiera trae un arma y ese es un tema que nos preocupa mucho de hace tiempo, ahora cualquiera trae arma. Recuerdo hace años la gente pedía estar armada, y ahora que están armados está apagando lo que les dije, cualquiera que trae un arma no está acostumbrado a usarla, la saca cuando no se debe porque no tienen entrenamiento, debes controlar tus impulsos si vas a traer un arma.

"Llama mucho la atención porque es San Pedro, pero para mí es igual de importante la vida de una persona en San Pedro que en cualquier ciudad del estado, a veces nosotros mismos marginamos al resto, todos somos iguales si pasa en San Bernabé o en San Pedro, porque el arma es para tenerla en tu casa, no traerla en la cintura".

Refirió a operativos de revisiones en bares y negocios de ese tipo: "Se hacían en bares y cantinas, ahora lo están usando en restaurantes, imagínate, porque en bares y cantinas se siguen haciendo. Hicimos uno muy grande hace algunos días y lo único que encontramos es que una era de juguete y otra era un cuchillo, fue todo lo que encontramos, insisto, el crimen está cambiando y tenemos que adaptarnos día a día incluso los sicarios, se les reparte, un día se le da a uno, esa misma arma a otra y a otra persona, de modo que si detienes a alguien con un arma, él no fue, fue otra persona quien la disparó, el problema de las armas es de fondo, el problema fue que nos pidieron armas, se llenaron de armas y ese es el problema otra vez".

LEA TAMBIEN Ola de protestas contra "El Bronco" por subir impuestos; lo llaman "Pinocho" En los últimos días del 2018, los diputados votaron a favor para incrementar algunos derechos vehiculares como las placas, licencias de manejo, etc

mvf