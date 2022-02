VIDEO: Hombre desnudo frena auto afuera de motel y se vuelve viral

PUEBLA.- A través de rede sociales fue compartida la imagen y videos en la que se ve a un hombre desnudo frente a un automóvil en el que viaja una mujer, afuera del motel ubicado en inmediaciones de Plaza Crystal, en Puebla.

Los hechos se registraron la tarde miércoles en las instalaciones del motel Shanghai, ubicado en la colonia Villa Encantada en la capital poblana, sin embargo, este día se dio a conocer que este hombre informó que salió desnudo porque le querían robar su camioneta.

"Me querían robar el vehículo...por eso salí así, me ayudaron algunas personas", admitió el hombre.





El sujeto detalló que se encontraba con una sexoservidora y que en un descuido, ella tomó las llaves e intentó llevarse su camioneta, por lo anterior, el hombre salió desnudo a impedirlo y comentó que lo ayudaron algunas personas a recuperar su unidad.

El hombre informó que además del despojo de la camioneta, la sexoservidora le robó su cartera, tableta y otras cosas personales, pero aseguró que lo más importante era su integridad física y que logró recuperar su vehículo.

"Todo está bien, gracias a Dios, cosas materiales van y vienen, ya yo tomaré mis medidas... Soy autosuficiente, mi imagen me vale gorro, no le pido nada a nadie ni me da nadie nada gratis, estoy llegando ya a presentar mi denuncia", relató en una entrevista en medios poblanos.





















