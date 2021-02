(Video) Hombre deja su auto en cajón para personas con discapacidad y se aleja caminando

Esto sucedió ayer en Mazatlán, en el Banorte de Rafael Buelna, ¿de verdad creen que podemos avanzar como sociedad si lo que está en nuestras manos no lo hacemos y lo que podemos respetar no lo respetamos?. Si no nos ponemos las pilas y cambiamos, la tenemos difícil. ??????? pic.twitter.com/4NpkLeJyoW