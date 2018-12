VIDEO: Guatemaltecas caen de muro fronterizo; una es reportada grave

Un video difundo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), revela como dos migrantes guatemaltecas resultaron severamente lesionadas tras saltar el muro de cerca de cinco metros de altura en San Luis Río Colorado, Sonora.

Puedes leer: Migrante herido no vio a sus atacantes, sólo escuchó las ráfagas de metralleta

El incidente se registró el pasado viernes por la tarde cuando un grupo seis guatemaltecos intentaron cruzar la frontera de manera ilegal en las imágenes compartidas por la CBP puede apreciarse el momento en el que una joven de 14 años de edad, quien acompañaba a su madre; cae del muro fronterizo y se lesiona la espalda, mientras que una segunda mujer de 17 años de edad, también cae después de saltar la pared que divide a ambas naciones. La adolescente, que viajaba sola, resultó con una lesión en el tobillo.

Putting children in dangerous situations that resulted in serious injuries. "The only legal and safe method of entry into the U.S. is through a designated Port of Entry," said #YumaSector Acting Chief Patrol Agent Carl Landrum #SouthwestBorder Details: https://t.co/VqEKUm22fN pic.twitter.com/AOz1xUmvaf