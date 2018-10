VIDEO: Graban a policías golpeando a joven y a su perro durante una inspección

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 23/10/2018 02:17 p.m.

Cuernavaca, Morelos.- Los abusos que comentan los policías de Morelos serán sancionados, dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tras conocer el caso de violencia cometida por policías de la Comisión Estatal de Seguridad en contra de ciudadanos en Temixco.

La noche del lunes comenzaron a circular en redes sociales dos videos en los que se muestra cómo elementos de la Policía Morelos agreden al conductor de una camioneta que esta estacionada en la carretera federal Cuernavaca-Acapulco.

En el video se puede ver cómo un grupo de uniformados inspecciona a los tripulantes de una camioneta.

Uno de los policías pide al conductor que descienda para la revisión, orden que el chofer acata.

Al bajar el policía da una cachetada al automovilista y posteriormente se le va a golpes hasta derribarlo dentro de la camioneta.

Otro de los policías patea en al menos dos ocasiones a un perro que estaba echado junto al vehículo y que en el momento de la agresión comenzó a ladrarle a los policías.

En un momento el policía que patea al can amaga con desenfundar su arma de cargo.

De acuerdo con los usuarios de la red social de Facebook que compartieron el video, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo afuera de una tienda de conveniencia, sobre la carretera federal Cuernavaca-Acapulco.

Al respecto, el gobernador de Morelos dijo que estos abusos no serán solapados por su administración.

"No puedes, no puedes faltarle el respeto a la ciudadanía, creo que debes de hablar amablemente, como yo siempre lo he dicho, al final de cuentas son policías y con un diálogo se llega a muchas cosas, no a los golpes, no a los trancazos.

"Con nosotros no va a ser así, yo creo que al final de cuentas tanto los policías, como los ciudadanos tienen un respeto, y le dije al Vicealmirante (José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad) que hay que juntarnos con los policías porque tiene que haber un respeto a los ciudadanos, no abusos", dijo Blanco.

Los policías que cometieron este presunto abuso, agregó, serán sancionados.

"Va a haber sanciones, como te digo, no podemos permitir ni la falta de respeto a los ciudadanos, ni violencia a los ciudadanos del Mando Único, lo que debemos hacer es respetar y respetarnos mutuamente, también los ciudadanos que respeten a los ciudadanos y que los policías respeten a los ciudadanos, no vamos a permitir mas abusos, no más trancazos, no más golpeteos, yo creo que todos queremos paz y tranquilidad y eso se lo debemos dar a la gente", dijo Blanco.











