VIDEO: Explota Aureoles contra ''pinches encuestas patito''

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, calificó como inútiles y chafas las encuestas de México Elige, así como la Encuesta Nacional de Desempeño de los Gobernadores presentada en marzo de 2018, donde lo calificaron como el peor mandatario del país.

Durante una conferencia el mandatario michoacano, denostó las encuestas y dijo a una reportera que ¿Esa pinche encuesta patito que hacen en Facebook?

Sostuvo que los resultados de esos estudios que lo posicionaron como el peor gobernante de México, "me las como en un taco con chile del molcajete. No hemos tenido dinero para dar a esos de las encuestas, que quieren lana para poder colocarme en un lugar distinto, y no les voy a dar", afirmó Aureoles.

El gobernador de extracción perredista se refirió a un sondeo efectuado por la plataforma México Elige que analizó 11 mil encuestas realizadas del 4 al 8 de junio a las que llamó "estudios chafas ".

En esa encuesta Aureoles Conejo se ubica en los últimos lugares de una evaluación ciudadana en la que recibió sólo 11 puntos de 100. Mientras que, en la Encuesta Nacional de Desempeño de Gobernadores del año pasado, el gobernador reprobó en indicadores de seguridad, corrupción y generación de empleos.





Con información de La Jornada

kach