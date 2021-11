VIDEO Epifania encuentra a su hijo después de 40 años de desaparecido en Tamaulipas

MATAMOROS, Tamps.- Rufino salió de su casa siendo un joven de 20 años, no supo regresar y por más de 40 años vivió en las calles de Matamoros. El pasado martes, gracias a la ayuda de dos trabajadoras sociales y a una página de Facebook se reencontró con su madre, Epifania Martínez.

La señora Epifania narra que su hijo Rufino Vázquez Martínez, quien actualmente tiene 60 años, salió del ejido Los Aztecas, perteneciente a El Mante, Tamaulipas.

Desde su nacimiento, Rufino tiene un problema de salud mental y por ello fue motivo de burlas de los vecinos, lo que provocó que saliera de su casa sin rumbo fijo, cuando tenía unos 20 años.

No sé sabe cómo llegó hasta Matamoros, pero en los últimos años ahí estuvo en la ciudad fronteriza de Tamaulipas donde laboró para ganar dinero, aunque no tenía una casa, dormía donde podía y debido a su situación, empezó a enfermar.

El pasado 9 de octubre fue llevado al Hospital General de Matamoros, donde recibió atención médica por una infección en los pies. Durante ese proceso de recuperación dos trabajadoras sociales se enfocaron en buscar a familiares.

Así, acudieron a la panadería donde trabajaba haciendo mandados pero al no haber más datos recurrieron a la página de Facebook Red de Emergencias de Reynosa A.C. que hace publicaciones para ayudar a personas.

La Red de Emergencias de Reynosa A.C. publicó la fotografía, la cual fue vista por unas personas que viven en San Luis Potosí, quienes alertaron a sus familiares en El Mante que son vecinos de doña Epifania, quienes le mostraron la imagen y supo que su hijo estaba vivo después de 40 años de no saber nada de él.

Epifania viajó a Matamoros donde se reencontró con su hijo. Dijo que ya está contenta pues se acabó la incertidumbre de saber qué pasó con él.

"Me lo tirarían al río o quién sabe, pero ahora voy a estar bien tranquila. Cuando se vienen los fríos, pensaba ¿tendrá cobija? y nosotros bien cobijaditos, encerraditos, aunque sea casitas pobres pero con puertita y todo".

Señala que esta Navidad será diferente pues ya tiene de nuevo a su lado a Rufino a quien todos los días se lo encomendaba a Dios. "Ahí va a comer, no serán buenas comidas pero no le van a faltar. Ya no tengo pendiente".

Rufino lloró al ver a su madre y le dijo que no se había casado para no perder la herencia.

