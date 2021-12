VIDEO: Enfermera se burla en redes de mujer en labor de parto

Oxkutzcab, Yucatán, 03 de diciembre de 2021.- Una enfermera de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el municipio de Oxkutzcab, subió una historia a la red social de Instagram en la que se burló del dolor de una mujer en labor de parto. El video fue proporcionado por uno de sus contactos que reprobó su conducta, ya que cometió violencia obstétrica.

La enfermera que se identifica con el usuario "Betsaida_cm" en Instagram, se grabó en primer plano mientras al fondo se escuchan los lamentos de dolor de la mujer, quien intercambia palabras con otra persona. "Me está doliendo mucho (sic)...el dolor de parto es de lo más horrible".

En entrevista, la coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C (Unasse), Amelia Ojeda Sosa aseguró que la enfermera cometió violencia obstétrica al burlarse de la mujer en labor de parto.



"Todo acto u omisión que van encaminado a generar exposición, burla o humillación, o daño físico, psicológico o emocional a las mujeres en el periodo de embarazo, parto o postparto genera violencia obstétrica. En este caso, la exposición o burla que está haciendo esta mujer que fue identificada como enfermera y que trabaja en el IMSS en Oxkutzcab, es grave, violatorio de derechos humanos y por otro en Yucatán es considerado un delito", explicó.

La acción cometida por la usuaria de Instagram, "Betsaida_cm", también es violencia institucional. En este sentido, el IMSS debería iniciar una investigación sin necesidad de que la mujer vulnerada denuncie.

"Alguien que pudiera identificarla, familiar o ella, podría interponer una demanda penal en contra de la enfermera y una queja a la violación de los derechos humanos contra la institución porque nos demuestra que no hay capacitación efectiva del personal encargado de brindar los servicios de salud. La institución es responsable de esta conducta porque no tiene políticas o no son efectivas para evitar este tipo de casos", comentó Amelia Ojeda.

Es importante mencionar que el Código Penal del Estado de Yucatán contempla en su artículo 243 Quinquies, la violencia obstétrica como delito. Las sanciones van de cien a quinientos días-multa y prisión de uno a tres años.

La Silla Rota buscó la postura de la clínica del IMSS, contestaron que fijarían una hasta que el caso sea investigado.

(djh)