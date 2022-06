VIDEO: En EU lo condenan, aquí lo veneran; oran por Naasón Joaquín

GUADALAJARA.- Mientras un jurado de California, en Estados Unidos, sentenció a 16 años y ocho meses de cárcel al líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, por el delito de delito sexual infantil, en la capital de Jalisco sus fieles oran por su bienestar.

TAMBIÉN LEE: "ME VIOLÓ DÍA TRAS DÍA"; LÍDER DE LA LUZ DEL MUNDO LIBRA CADENA PERPETUA

En la explanada de la sede internacional de esa iglesia, en Guadalajara, feligreses dieron su espaldarazo a Naasón Joaquín. Señalaron que, pese a que estará en prisión muchos años, seguirá ocupando su cargo como líder religioso, ya que es vitalicio y no se tiene previsto en sus cánones religiosos que sea sustituido hasta que fallezca.

Así lo explicó uno de sus seguidores Josué Coronado.

Respeto mucho las estrategias que los abogados del apóstol de Jesucristo determinen, porque a final de cuentas es su libertad; sin embargo, que sepa él, y quien tenga que saber, que lo respaldamos, que estamos aquí conscientes, no solamente de su trabajo

"Soy consciente del decadente sistema penal norteamericano, porque en lo que fue su proceso él no pudo defenderse, al presentar pruebas no le dejaron traer testigos, la fianza fue grosera y en la historia de Estados Unidos no vamos a encontrar algo igual".

??"Abusaba de mí día tras día": Víctimas de Nassón Joaquín, líder de la iglesia la Luz del Mundo, durante audiencia en su contra por abuso a menores



Fieles se reunieron en Jalisco para orar por su líder quien seguirá dirigiendo la organización



La información en @mileniotv pic.twitter.com/KPU6jHP4wv — Milenio Televisión (@mileniotv) June 8, 2022

LA SENTENCIA

Este miércoles, aproximadamente tres mil fieles de la iglesia La Luz del Mundo se reunieron en la explanada de la sede internacional de Guadalajara, Jalisco, en espera del fallo de un jurado de California sobre su máximo líder.

Los seguidores llevaron a cabo una jornada de oración en la colonia Hermosa Provincia, ubicada al oriente de la ciudad, donde se enteraron que su líder fue declarado culpable de abuso sexual de menores y condenado a 16 años de prisión.

? Miles de fieles de La Luz del mundo se reúnen para orar por Naasón Joaquín https://t.co/idHsEEbYjA pic.twitter.com/GqJSomqDyD — La Silla Rota (@lasillarota) June 9, 2022









rst