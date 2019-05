VIDEO: Diputada reconoce que de adolescente pensó en esa salida

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 26/05/2019 06:15 p.m.

MONTERREY.- De acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en los primeros cinco meses del año el suicidio aumentó en un 30 por ciento comparado con 2017.

Las estadísticas oficiales señalan que en 2014 hubo 170 suicidios, 264 en 2015, 277 en 2016 y 292 en 2017.

El problema del suicidio es grave en Nuevo León, al grado que, en su época de adolescente, la ahora diputada local Tabita Ortiz revela que intentó suicidarse por problemas que atravesaba y creía no tenían solución.

"Me pasó por mi mente, atravesaba problemas que me hicieron pensar en suicidarme, afortunadamente encontré apoyó y superé esa tendencia", dice la legisladora Ortiz.

Posteriormente, confiesa, uno de sus hermanos padece problemas de esquizofrenia por lo que se abocó a ayudarlo para que salga adelante.

Todo ello, le ha marcado en su vida que ahora se dedica a apoyar en la medida de sus posibilidades y con profesionales y de esa forma evitar que las personas se quiten la vida.

Incluso, dice, en la colonia Pueblo Nuevo, del municipio de Apodaca, en donde mayores índices de suicidio hay, detectó a una mujer cuyo esposo está enfermo y ella sin recursos decidió en su mente quitarse la vida. "Hablé con ella, le hemos dado la ayuda necesaria y ha desistido de esa falsa salida y al mismo tiempo buscamos solución a los problemas económicos y sociales que enfrentan", añade Tabita Ortiz.

Por su parte, la Secretaría de Salud advierte que este fenómeno reporta índices calificados como "focos rojos".

La psicóloga Addy Díaz, dice: "el que un joven decida quitarse la vida, es una señal de que no soporta una serie de conflictos emocionales y mentales, pues no encuentra una salida que le parezca adecuada", cita la diputada Ortiz.

Otras cifras oficiales señalan que entre 2001 y 2009 se quitaron la vida 1829 personas, aproximadamente 17 suicidios por mes.

Aunque los suicidios se presentan en todo el Estado, predominan en colonias con ingresos mínimos donde también existe un alto número de pandillas y violencia familiar, menciona.

Valle de Santa Lucia, Topo Chico, Francisco Villa, Trabajadores, La Fama, Pueblo Nuevo, Cañada Blanca, Las Puentes, Valle Soleado, Tierra Propia y la zona centro de Monterrey son las 11 colonias donde el suicidio se presenta de manera constante.

"Pueblo Nuevo es la colonia con mayor índice de suicidios en el Estado Existe una alta coincidencia entre los estudios y la violencia, sin embargo, debemos tomar en cuenta que el suicidio no se puede acreditar sólo a este factor".

Puntualiza que se analizaron documentos que escribieron los suicidas donde explican los motivos de su decisión como forma de despedida. La Procuraduría General de Justicia del Gobierno de Nuevo León, permitió el acceso a ellos; entre cartas, dibujos y diarios de vida, se recolectaron 102 documentos escritos por los suicidas.

Los argumentos que esgrimieron son la liberación en 73 personas, de dolor 65, de ruptura, (consigo mismo, familia y pareja) 57 personas.

Además, 67.7% se dirigían a la pareja o padres de los cuales: 35.5% eran reproche a la familia, 9.8% era reproche a terceras personas, 5.9% reproche al novio o novia.

El resto hacia autoridades, amigos y Dios. Aproximadamente entre el 10 y 15 por ciento de las personas que se quitan la vida dejan un mensaje donde a lo largo del texto está presente su relación con los otros; esto indica un mayor nivel de ruptura consigo mismo y con la familia de las personas que no dejan algún mensaje.

El suicidio es un acto prevenible, nunca ignore las amenazas de suicidio como un melodrama típico de los adolescentes. Cualquier declaración escrita o verbal que diga "me quiero morir" o "Ya no me importa nada" debe considerarse con seriedad. Con frecuencia, los menosres que intentan suicidarse, les dijeron a sus padres en repetidas ocasiones que pretendían matarse, menciona la diputada Ortiz quien concluyó una mesa de trabajo sobre el tema con especialistas..

Se sugiere a los padres pasar tiempo de calidad con sus hijos, lo que logra disminuir la depresión o la ansiedad en el adolescente y evita que aumente sin control en dado caso de que su hijo esté pasando por ello.

Se dijo que nueve de cada 10 adolescentes que se quitan la vida cumplían con el criterio para un diagnóstico de problemas tales como la depresión o ansiedad. Las personas deprimidas suelen aislarse, cuando en secreto están llorando esperando a que se les rescate.

"Pasar tiempo de calidad con su hijo ayudará a construir un ambiente de confianza que le permitirá conocerlo a fondo. Escuche a su hijo adolescente, incluso cuando no esté hablando".

"No todos, pero la mayoría de los menores que están pensando en el suicidio, transmiten su estado mental atormentado por medio de conductas conflictivas. Los estudios han descubierto que un rasgo común de las familias destrozadas por el suicidio de un hijo o una hija es la mala comunicación entre los padres y el hijo".

