VIDEO: Detención de migrantes por consumo de droga provoca trifulca en Tijuana

REDACCIÓN 21/11/2018 01:49 p.m.

Un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal de Tijuana y migrantes hondureños se presentó este miércoles a mediodía en uno de los centros deportivos donde se albergan los centroamericanos.

La situación se tornó tensa cuando padres de familia y directivos de un jardín de niños que se encuentra a un costado del centro deportivo reportaron olor a marihuana.

Ante ello, policías acudieron al lugar y sorprendieron a cuatro personas fumando esta droga, en la barda que colinda con la escuela, de acuerdo con el director de la Policía Municipal, Mario Martínez.

Debido al aseguramiento de estas personas, los demás migrantes hondureños se conglomeraron y comenzaron a insultar a los elementos. Entre empujones y jaloneos, lograron liberar a dos migrantes que estaban esposados. A los otros dos, los policías los subieron a una patrulla.

Por más de media hora, un centenar de migrantes evitó que la unidad de la policía saliera del lugar con los detenidos, cuestionando el actuar de la policía.

"Déjenlos ir. Ellos no estaban consumiendo drogas, son otros", se escuchaba a algunos integrantes de la caravana.

También señalaban que en su país no confían en las autoridades, por lo que no creen la denuncia del consumo de droga.

Por su parte, el director de la Policía Municipal de Tijuana, Mario Martínez aclaró que realizarán los trabajos correspondientes y llevarán a los dos migrantes ante un juez municipal, quien determinará la sanción o si serán entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación.

Además, dio a conocer que, desde el arribo de varios grupos de migrantes hondureños la semana pasada, han detenido a 90 centroamericanos por consumo de droga.

"Desde que llegaron, se han asegurado a 75, llevamos ahora 90. La mayoría son hondureños. Todos los días hemos estados deteniendo gente. Nosotros, los que hemos detenidos es por consumo de droga. Entras al albergue y hay olor a marihuana", declaró.

En este sentido, el director de la Policía de Tijuana hizo un llamado a las autoridades federales de tener un mayor control del flujo de migrantes, con el fin de que no todos lleguen a esta ciudad fronteriza, sino a otras aduanas del país, en otros estados.

"Se está fraguando una tormenta perfecta, se está saliendo de control, no entiendo porque las autoridades federales están permitiendo la llegada de tantos grupos. Tenemos varias aduanas donde perfectamente los podemos dividir. No es posible que esté ocurriendo esto en la ciudad, hacemos lo posible porque no se nos salga de control, pero ya hay más de 4 mil en la ciudad", alertó.

Cabe recordar que el domingo pasado, un grupo de 400 personas protestó contra la llegada de los migrantes hondureños a la ciudad, en las inmediaciones de la glorieta a Cuauhtémoc.

Con información de Frontera.

