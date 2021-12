VIDEO: Desafía al Cañón del Sumidero: alemán lo cruza en lo alto y con ojos vendados

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Alexander Schulz, uno de los más grandes exponentes del deporte de aventura conocido como "Highline", rompió este martes una marca mundial: con los ojos vendados y sobre una cuerda floja, a más de 800 metros de altura y una longitud de más de 1,700 metros, cruzó el Cañón del Sumidero, ubicado en Chiapa de Corzo, Chiapas.

De hecho, desde ayer lunes practicó durante varias horas el equilibrio en la cuerda tensa, como se le conoce a esta disciplina, es decir tenía que alcanzar los 4,080 pasos para llegar al otro extremo.

El deportista de origen alemán comenzó su recorrido del lado norte del mencionado coloso natural, cerca de la comunidad El Triunfo, hasta "aterrizar" en el mirador "Los Chiapa".

Durante este acto, denominado "Highline, Cañón del Sumidero 2021" y que promovió el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, no se permitió la presencia de la prensa; sin embargo, en imágenes se percibe a decenas de asistentes, quienes de hecho recibieron al europeo.

Schulz se aventuró en esta disciplina en el año 2011, en una línea que apenas alcanzaba los 20 metros de longitud; "me costaba mucho trabajo, necesité de un palo para detenerme de un costado, pero cuando por primera vez lo logré, me sentí tan libre que me enamoré de este deporte; ahora estoy aquí, en el Cañón del Sumidero", confesó.









