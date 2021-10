VIDEO: Defiende periodista Azucena Uresti acciones polémicas de Mariana Rodríguez

Hoy es un día de sentimientos encontrados. En Capullos tenemos varios niños con leucemia y la razón por la que están ahí es porque el hospital nos reporta directamente que no están llevándolos sus papás a las quimioterapias. Desde antes de entrar (al DIF) yo conocí a un niño que la mamá decía que se veía muy feo cuando se le caía el pelo por las quimioterapias. Entonces ahí está, echándole un montón de ganas, pero en las últimas semanas le han tenido que aumentar la quimio y ya se le está cayendo el pelo. Sólo que la está pasando un poquito mal, porque se le estaba haciendo una dermatitis en una sonda que tiene. El día de hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo. Así que estas horas son las últimas que me van a ver con este cabello