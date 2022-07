VIDEO: David falleció por automovilista que se pasó un alto y lo arrastró 500 mts

Viví ese día con la esperanza de que se hubieran equivocado, que no fuese él. Llegué y estaban haciendo su autopsia y no me permitían verlo. Les dije que tenía 3 tatuajes en el brazo y uno en su costilla, me responden que sí es él. Salió la doctora encargada y me confirmó que era él. Me mostraron la cara, vi que tenía una cortada en su pómulo y barbilla, tenía los ojos entreabiertos", relató Abigail Euan, hermana de David