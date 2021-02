VIDEO: “Con esa cadenita que traes ya le hubieras comprado esa madre”, la respuesta de “El Bronco” a mujer que le pidió apoyo

En redes sociales circula un video en donde se escucha a una madre de familia pedirle apoyo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón para la compra de un aparato auditivo para un adulto mayor, por el que lo apodaron #LordCadenita.

“Ayer que vine, me dio mucha tristeza un señor ya grande que no podía oír porque le hacía falta un aparato y me escribió: tengo 3 años que el sector salud me prometió ese aparato y nada”, se escucha decir a la mujer.

Ella agrega que vio al señor Sepúlveda, un funcionario de gabinete de “El Bronco”, a quien le pidió que apoyara a la persona de la tercera edad.

“¿Y luego, por qué no lo apoyaste tú? Con esa cadenita le compras esa madre”, le reviró el gobernador de Nuevo León, señalando una cadena de oro que portaba la mujer.

Después de estos comentarios, tanto “El Bronco” como sus acompañantes, funcionarios del gobierno se rieron y se retiraron del lugar.

El Gobernador de NL El Bronco que no llega ni a poni. Si no quiere ayudar a una persona imaginen al Estado. Tres años sin ninguna obra. pic.twitter.com/jBDgcXgjZd — jose luis villarreal (@LuisAxioma) 10 de enero de 2019

