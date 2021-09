VIDEO: ¡Burros! nuevos diputados de SLP no se saben su Constitución

SAN LUIS POTOSÍ.- Oficialmente, este martes fue instalada la LXIII legislatura en el Congreso de San Luis Potosí (2021-2024), la cual integrarán 13 mujeres y 14 hombres, de diferentes partidos políticos. En un sondeo realizado por EmsaValles a los legisladores entrantes quedó al descubierto -en la mayoría- su ignorancia de la Constitución Política del Estado.

Todo parece indicar que, o no estudiaron o no son aptos para legislar leyes, toda vez que la mayoría de los legisladores que rindieron protesta no saben cuántos artículos tiene la Constitución local, mismos que son 139.

A la diputada Emma Idalia Guerrero Saldaña, de Movimiento Ciudadano, se le preguntó ¿cuántos artículos tiene la Constitución local?, tardó unos segundos en responder, se puso nerviosa, y lo único que dijo fue que no se acordó de los números exactos.

Hay, ahorita sí ya me pusiste en shock, he estado estudiando todo y preparando todo pero ya se me fue

También Gabriela Martínez Lárraga, esposa del ex candidato a la gubernatura del estado, José Luis Romero Calzada, quiso responder pero la mente la traicionó, al decir que son 141 artículos de la legislación local; no conforme con ello, después, lo quiso remediar, argumentando que son 138.

Son 141, no? La política 138 y la local 141

El que quiso huir de la pregunta fue el diputado Roberto Mendoza, quien no supo ni qué responder, argumentando que "luego".

En su momento la podremos ver, yo dependo de la comisión que me vayan a dar, me voy a enfocar a la comisión

Aunque segundos después quiso remediar su respuesta, ya no pudo hacerlo, dudó y dijo que son entre 136 y 139.

Un diputado plurinominal que sí pudo decir, sin temor ante las cámaras, fue Cuauhtli Badillo Moreno, quien dijo que, en efecto, eran 139 artículos que tiene el congreso local y en el caso del federal 136.

Otro ejemplo de la ignorancia en este rubro fue la legisladora y representante de la comunidad indígena en el Congreso local, Bernarda Reyes Hernández, quien dijo no tener en mente el número de artículos que componen la Carta Magna del Estado.

No lo recuerdo en este momento, lo estuvimos estudiando en los cursos pero estaremos al pendiente de estos articulados

Respecto a si conoce el tema que abordan los artículos 3 y 30 la legisladora recién estrenada únicamente atinó a decir "el artículo tres trata de la educación", cosa que es totalmente errónea.

Respecto al artículo 30 la diputada señaló "está ausente en mi mente".

PRESIDENTA DEL CONGRESO LE PONE 368 ARTÍCULOS A LA CONSTITUCIÓN

Luego de que se le diera el respectivo nombramiento a los diputados locales y plurinominales de la entidad potosina, la diputada del distrito XIV, presidenta del Congreso y ex alcaldesa del municipio Aquismonense, Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, no supo cuántos artículos contiene la Constitución local, argumentando que eran 368 artículos.

"Son... 368?", preguntó la hoy legisladora presidenta.



