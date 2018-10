(VIDEO) Boxedores golpean brutalmente a guardias de seguridad

MARÍA MONTIJO/CORRESPONSAL 01/10/2018 06:52 p.m.

Hermosillo, Sonora.- Dos guardias de seguridad de un fraccionamiento privado fueron brutalmente golpeados el pasado domingo por cuatro hombres, quienes fueron identificados como boxeadores.

Entre los agresores se encuentra el entrenador de boxeo de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), Rogelio "Porky" Medina, quien fue cesado de sus funciones este lunes.

Rosa provocará lluvias torrenciales en Sonora y BC

Jorge Reyes, boxeador profesional, tal vez no vuelva a competir en su rama deportiva, pues también estuvo involucrado en la agresión hacia los guardias Carlos y Abel, hombres de la tercera edad.

Eran las 5:20 horas del domingo 30 de septiembre cuando cuatro hombres, en evidente estado de ebriedad, querían ingresar al fraccionamiento, vigilado por una caseta en residencial Costello; sin embargo, los guardias les impidieron el paso.

Después de golpear a los hombres, de Los agresores se resguardaron en el interior de un domicilio del mismo residencial, al cual accedieron sin la autorización de los guardias; dos de ellos eran Rogelio "Porky" Medina y el boxeador, Jorge Reyes.

Genaro Enríquez, director de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson) declaró que el entrenador de boxeo Rogelio "Porky" Medina será cesado del cargo.

"Es funcionario, entrenador, no debemos permitir actos en contra de la sociedad, hay que entender que los valores que promueve el deporte son otros", refirió el servidor público.

En el caso del joven boxeador Jorge Reyes, puntualizó que se analizará su participación en las próximas competencias deportivas.

La sonorense Ana Gabriela Guevara y próxima titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) comentó que atentar contra la integridad de estos dos guardias de residencial Costello es un acto de pandillerismo.

"Nos hemos vuelto una sociedad cero tolerante. Hace 15 años sorprendía la cortesía del sonorense, ya no es así, sobre todo en Hermosillo", lamentó la excampeona olímpica de atletismo.

4 hombres, entre ellos los boxeadores Rogelio "Porky" Medina y Jorge Reyes, propinaron una golpiza a dos guardias de seguridad del Residencial Castello, en el segundo incidente de este tipo en #Hermosillo en el año ¿Qué opinas? Lee la nota: https://t.co/9sSF73Ptj3 #ProyectoPuente pic.twitter.com/bkiqIjmUlf — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) 1 de octubre de 2018

Ante este contexto, vecinos de Residencial Castello repudian la golpiza que sufrieron este domingo dos guardias de seguridad y exigen se actúe penalmente contra los agresores.

Una vecina que prefirió el anonimato, dijo que se debe proceder legalmente contra los agresores, pues los guardias solo hacían su trabajo.

"La violencia no cabe en ninguna parte y creo que no fue la forma, hay que controlar la ira, sobre todo, que se tenga que proceder legalmente porque pobrecitos los guardias, ellos estaban haciendo su trabajo nada más", dijo.

Un habitante, de forma anónima, manifestó su preocupación por tener vecinos violentos, por ello, debería denunciarse el hecho ante las autoridades.

"Es grave que entre los mismos residentes existan personas que violenten a las personas que se supone que nos están cuidando... lo que proceda... estaría bien que procediera legalmente, claro, es una agresión muy fuerte", comentó.

Una vecina, que prefirió el anonimato, refirió que jamás le había tocado una situación similar tan agresiva contra algún guardia de seguridad, razón por la cual prefiere no tener contacto con personas violentas.

"Pues muy mal, son vecinos muy violentos, la verdad yo no sabía que viví con personas así de este tipo, y atentar con una persona de la tercera edad, habla de personas que no tienen valores ni principios, entonces, la verdad a mí no me gusta convivir con gente así; sí me gustaría que realmente se hiciera algo al respecto, pienso que el guardia o la empresa van a demandar, pero se tiene que hacer algo contra ellos", detalló.

Un joven vecino, comentó que, para evitar otro hecho parecido, los guardias requieren de mayor seguridad, por lo que condena la golpiza hacia ellos.

"Se necesita más seguridad en el área de la caseta junto con el guardia, y pues el guardia nada más estaba haciendo su trabajo, era todo, y no hay porqué reaccionar así porque es trabajo del guardia", puntualizó.

Una joven vecina, precisó que los guardias solo laboraban y los responsables no tuvieron por qué golpearlos.

"Me parece de muy mal gusto. Cualquier ineficiencia del guardia, que hayan tenido, equis persona, visitantes, o de aquí, siento que se habla con el encargado de seguridad, no se hace eso, cómo por hacer su trabajo va a recibir ese trato, ay no", expresó.

Durante este año tres guardias de seguridad que laboran en distintas residenciales de Hermosillo, han sido víctimas de golpizas propinadas por los propios vecinos de estos fraccionamientos privados de la capital sonorense.

En al menos dos ocasiones estos trabajadores han pagado el precio de personas ebrias y violentas, que a fuerza buscan entrar a sus domicilios, cuando por alguna razón no se les permitió el paso.

El 1 de mayo, se suscitó un incidente similar en Campanario Residencial, de Hermosillo, Sonora, en el que un residente agredió al guardia por no darle acceso a la privada.

LEA TAMBIEN "El Chapo Isidro" y "Los Salazar": la guerra por Sonora El primer grupo criminal pelea a los hijos de Joaquín Guzmán el control del estado para acceder a la frontera con EU

mvf