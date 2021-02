VIDEO: AMLO prometió Metrobús Laguna; 170 días después lo canceló

“Se le va a dar continuidad a la obra del Metrobús de Coahuila. Vamos a que no sólo incluya Torreón, sino que se amplíe a Gómez Palacio y a Lerdo. Ya se está contemplando para esto una inversión, y es mi compromiso, de 474 millones de pesos.

Estas fueron las palabras y el compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo a los habitantes de la Comarca Lagunera el 28 de diciembre de 2018.

"Se le va a dar continuidad a la obra del Metrobús (...) y se amplíe a Gómez Palacio y a Lerdo".@lopezobrador_ en Torreón, diciembre de 2018.



Ahora lo cancela. Pero siempre hay un video.



Aquella ocasión, el Presidente presentó los Programas Integrales de Desarrollo para La Laguna, los cuales incluían la construcción de carreteras, proyectos educativos, programas sociales y apoyos económicos para los más necesitados, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad.

Aquel viernes, López Obrador se comprometió a destinar 474 millones de pesos al Metrobús ante la presencia del gobernador anfitrión, Miguel Riquelme Solís, y su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro. De frente a ellos, el Presidente dijo que su gobierno atendería integralmente la problemática de la Comarca Lagunera, para lo cual se garantizó un presupuesto “suficiente” para 2019.

Entre los apoyos que prometió el Jefe del Ejecutivo federal para los habitantes de 16 municipios que integran la Comarca Lagunera, además del Metrobús, destacan la inversión por 500 millones de pesos en 2019 para la conservación de carreteras, una nueva universidad pública y más de 80 millones para municipios con actividad minera.

Ante el gobernador coahuilense priista y el duranguense panista, AMLO llamó a dejar atrás los tiempos de confrontación y a construir un nuevo ambiente social y político que beneficie a todos.

Sin embargo, la confrontación regresó el pasado domingo 16 de junio, cuando en un evento en Gómez Palacio, donde se anunciaron los Programas Integrales para el Bienestar, un grupo de asistentes, vinculados a Morena, enfrentaron al gobernador Rosas Aispuro con gritos y rechiflas.

Desde que tomó el micrófono y hasta que terminó su intervención, por casi 15 minutos, Aispuro aguantó la oleada de gritos que, por momentos, ensordecían con consignas ya conocidas, como la de “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

Fueron varias las ocasiones en que el gobernador fue interrumpido por los gritos de los asistentes, a quienes preguntaba “¿ya terminaron?” para seguir con su discurso, mientras otros, los menos, aplaudían su intervención. Como reacción a los gritos de la gente, Aispuro Torres dijo que “muchos de ustedes vienen y gritan acá, pero luego no tienen el valor para hacerlo, no he robado ni un centavo y puedo ver a todo mundo de frente; de ustedes, muchos de los que están, representan intereses oscuros y no tienen la calidad moral para dar la cara”.

Después, López Obrador organizó una encuesta a mano alzada para ver la viabilidad del Metrobús Laguna, en la parte de Gómez Palacio y Lerdo, cuyo voto mayoritario fue en contra del proyecto. El Presidente dio por cancelados los recursos, del orden de los 880 millones de pesos, para este plan de movilidad y anunció que dichos recursos serían destinados para obras hídricas y para la rehabilitación de un hospital.

POBLACIÓN DE LA LAGUNA QUIERE METROBÚS

Una encuesta de la empresa Masive Caller, sobre la necesidad de la construcción del Metrobús Laguna, levantada en los cuatro municipios del proyecto, Matamoros y Torreón, en Coahuila, y Lerdo y Gómez Palacio, en Durango, señala que el 63.1 por ciento de la población está a favor de continuar con la construcción del proyecto, en tanto que 36.9 por ciento está por cancelar la obra.

Por municipio, el 61 por ciento de la población de Torreón apoya el Metrobús, al igual que el 71.7 por ciento de los habitantes de Matamoros. De igual forma, el 70.3 por ciento de los encuestados en Lerdo avala la obra, como lo hizo el 58.8 por ciento de la muestra tomada en Gómez Palacio.

La encuesta se levantó el miércoles 19 de junio y tuvo un universo de 1,200 entrevistas telefónicas.