VIDEO: “A la chingada”, pacientes que no sean de Aguascalientes

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, manifestó que la atención médica a personas de otros estados representa un costo considerable para la entidad.

El servicio de Salud del estado, son dos rubros muy importantes: uno es atención de casi el 25 por ciento de foráneos, o sea, estados (pacientes) que no son de Aguascalientes, a la chingada. Yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente del 25 por ciento

Lo anterior en medio de la polémica por la falta de acuerdo entre los gobernadores del PAN y el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Orozco fue el primero de los gobernadores del PAN en expresar que defendería al Seguro Popular, surgido en sexenios anteriores, "hasta la muerte".

Cabe recordar que AMLO creó el Insabi, con el objetivo de dar atención gratuita, pero los estados tienen que adherirse, faltan nueve gobiernos de Acción Nacional en hacerlo.

Recula

Más tarde, el mandatario se disculpó. Mediante un video, dijo que su intención es respaldar con todo, dar un servicio de calidad y con gratuidad a los habitantes de Aguascalientes.

