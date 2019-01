VIDEO: A empujones y jaloneos sacan de su oficina a subdelegado de Economía

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 16/01/2019 07:30 p.m.

Boca del Río, Ver. Con empujones y jaloneos, empleados del nuevo gobierno federal sacaron al todavía subdelegado de Economía en Veracruz, Alejandro Palma Fregoso, cuando acudió a trabajar a su oficina la mañana de este miércoles.

El funcionario entró a trabajar en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y estaba consciente de que lo darían de baja con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia de México.

Sin embargo, a mes y medio de la nueva administración no ha recibido notificación alguna, por lo que acudió a laborar como todos los días a la Torre Financiera de Boca del Río, a las 8:00 de la mañana.

Cuando llegó al séptimo piso intentó entrar a su oficina y dos jóvenes le impidieron el paso diciéndole que no podía entrar, que ya no era parte de la Secretaría de Economía.

Palma Fregoso intentó ingresar, pero las personas lo sacaron a empujones y jaloneos de camisa. Sin embargo, ambos desistieron al ver que los medios de comunicación estaban grabando el momento.

Pasando la confrontación, ya en el interior del recinto, el subdelegado explicó que un sujeto que no se identificó le notificó que, por instrucciones de unan persona de la Ciudad de México, de nombre, Marcos Santiago Avalos Bracho, le negaban el acceso a la dependencia.

Ante esto, el afectado declaró que está consciente que si no requieren de sus servicios tiene que dejar el encargo que le dieron el sexenio pasado, pero conforme lo marca la ley.

“El comunicado no puede venir de cualquier persona, tiene que tener autorización legal para hacerlo o que me lo comuniquen de manera por escrito, porque si no, yo no tendría un medio de defensa para dar constancia de lo que me están comunicando de manera verbal”.

Palma aseguró que no busca quedarse, ni liquidación ni bono, sólo que se dé la entrega recepción conforme a derecho, para que pueda protegerse en caso de alguna denuncia en su contra.

“Si ya no le soy útil al gobierno de México que se me avise de manera formal”, dijo al asegurar que tiene que existir el proceso de entrega-recepción junto con un representante del órgano de control.

