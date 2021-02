Víctimas de violencia, abandonadas por la Universidad de Morelos

Bajo la rectoría de Gustavo Urquiza Beltrán, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dejó de lado el apoyo y solidaridad con las víctimas de la violencia, acusaron integrantes de colectivos y familiares de desaparecidos.

Durante la pasada administración, bajo la rectoría del Doctor Alejandro Vera Jiménez, la UAEM respaldó la exigencia de familiares de desaparecidos para que el gobierno de Graco Ramírez abriera fosas en las que habían sido enterrados cientos de cuerpos sin protocolos forenses.

La UAEM además acompañó con procesos de identificación genética y atención sicológica a familiares de desaparecidos.

Pero con la llegada de Urquiza Beltrán la solidaridad desapareció.

“La verdad no tengo conocimiento porque ha sido su razón o cuáles son las razones del Doctor Urquiza de no querer ayudar a las víctimas y apoyar, desconozco, pero me duele mucho porque pues no sé, la verdad no sé si no se sensibilizan con las víctimas o no entiendo la verdad lo que sienten ellos por las víctimas, pero me duele mucho el que tengan ese caso omiso hacia las víctimas, sobre todo en las fosas de Tetelcingo y Jojutla.

“La verdad nosotras las víctimas nos sentimos abandonadas, nos sentimos impotentes al no poder hacer nada ante las autoridades competentes. La verdad yo siento que la Universidad siempre nos va a hacer falta en todo momento, sobre todo el apoyo del rector Gustavo Urquiza Beltrán, yo lo quiero mucho, pero sí me duele el que no nos quiera ayudar en este tema de las víctimas”, expresó Alma Nieto Manuel, madre de Diego Armando, quien desapareció en agosto de 2011 en Xochitepec.

Para Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuyo cuerpo fue arrojado por la Fiscalía General de Morelos durante la Administración de Graco Ramírez al fondo de una fosa sin los procesos de identificación forense, es necesaria la participación y el acompañamiento de la Máxima Casa de Estudios en la búsqueda de justicia.

En entrevista informó que por escrito la Universidad Autónoma del Estado de Morelos respondió a las víctimas que su participación y respaldo estaría en la medida de sus posibilidades.

“Estuvimos presionando hasta que se nos dio la respuesta y nos respondió él que lo iba a hacer en la medida de sus posibilidades, pero ésa es una respuesta muy ambigua, sin embargo muy clara en el hecho de que no iba a ser de manera presencial, como ha sido hasta este momento, porque revisando como serían las atribuciones de la UAEM, pues vamos, tendríamos, él tendría que especificar claramente cómo sería la ayuda, atención sicológica, vamos ya por lo que se vislumbra definitivamente no será con todo el apoyo como se dio en la gestión pasada.

“Lo dejamos dicho con la persona que nos dio la respuesta, que pues dábamos las gracias a la UAEM, sin embargo quisiéramos que lo pensara, que lo consultara con su almohada y que viera que no era el tema para ayuda de Oliver, sino para el tema, ni siquiera de los que están ahí, sino para los más de 40 mil desparecidos de manera oficial porque todavía hay otra suma importante de personas que no denuncian y que están en búsqueda de sus desaparecidos”, expresó Amalia Hernández.

A unos días de que se cumpla el octavo aniversario de la fundación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las víctimas pidieron al rector Gustavo Urquiza que reconsidere su posición.

“Que se dé la oportunidad, pero más que nada, que nos dé la oportunidad de poder seguir teniendo ese apoyo, como ciudadanos, nos hace muchísima falta, hemos aprendido poco a poco sin embargo el respaldo de una institución es invaluable, no tiene precio, de verdad.

“Que se dé la oportunidad y nos dé la oportunidad de platicar con él, de mostrarle con documentos todo lo que se ha hecho y con esto el beneficio no va a ser para él, va a ser para miles, miles de desaparecidos, Mayras, Carlos, miles y miles de nombres de personas que están buscando a sus seres queridos, hijos, padres, hermanos, esposos, muchísima gente que él pudiera ayudar. Si él llega a ver esto ojalá que se dé tiempo y se dé la sensibilidad para poder hablar y ver que no es un tema político”, dijo.

