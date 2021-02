Víctima de bullying: le roban su dinero y golpean a niño ciego en Chiapas

Cesar Andres es un niño de 12 años que estudia en la Escuela Secundaria Técnica Número 2 -conocida como La Prevo- y quien ha denunciado ser víctima de bullying por sus compañeros. Además de señalar la falta de atención por parte de los prefectos.

"Vengo a expresar lo que me han hecho todo este tiempo. Soy una persona con discapacidades. Entonces, lo que a mi me hacen, me pegan, me quitan mi dinero, me obligan a darles mi dinero"

El niño, quien tiene una discapacidad visual, enseñó un golpe que le hicieron sus compañeros en su pierna.

"Miren como tengo la venda de que me pegaron". "Ya estoy harto de la inseguridad que tenemos en la escuela y los prefectos no hacen nada".

El niño pide ayuda para reforzar la seguridad en la escuela.

"Quisiera que me apoyaran para que en esa escuela también tengan poco más de seguridad, porque imaginense yo ya no quiero llegar a esa escuela porque ya se que me van a pegar, me van a hacer maldades, unos del N (otro grupo) me quieren pegar. Me agarran como trompo. me dicen muchas groserias y ya estoy harto, amigos".

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió las medidas precautorias para garantizar la seguridad del niño.

El requerimiento cautelar asienta que las autoridades gubernamentales están obligadas a proporcionar las medidas compensatorias de inclusión y aplicar disposiciones preventivas para que situaciones como el acoso escolar como el que padeció César Andrés, no se repitan en el centro educativo.