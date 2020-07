"Viajaré a la CDMX a pedir el apoyo a AMLO": madre de bebé secuestrado

TUXTLA GUTIÉRREZ.- A tres semanas de que Dylan Esaú Gómez Pérez, de 2 años y 8 meses de edad, fuera secuestrado por una niña, en el Mercado Popular del Sur (Merposur), en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Juana Pérez Hernández, madre del bebé, viajará este lunes a la Ciudad de México "porque quiero pedir el apoyo del presidente del país", Andrés Manuel López Obrador.

Aunque reconoció que varias instancias de la Fiscalía General del Estado (FGE) están en las investigaciones correspondientes, la joven aseguró que, como cualquier mamá necesitada, no puede esperar más tiempo para hallarlo o que la autoridad la busque con más celeridad.

Previo a subirse al autobús que la llevaría al "corazón" de México, manifestó que se desespera porque ya pasaron más de 20 días y no tiene noticias de su hijo, "por eso me voy para allá, porque busco que más gente me apoye, que el señor López Obrador me ayude con esta búsqueda y más rápido encuentre a mi niño".

Aunque no tiene contemplado visitar alguna instancia en específico y no aclaró cómo se manifestará, Juana aseguró que su intención es "llamar la atención" del mandatario federal de cualquier manera, "que me voltee a ver".

Casi a punto del llanto, agradeció a quienes se han unido a su causa, "porque sin ustedes no estaría de pie, y seguiré buscando a mi niño; no descansaré hasta hallarlo".

Como se sabe, Juanita y sus familiares como su mamá, primos, hermanos, tíos y abuelos, se han mantenido a las afueras de las diferentes fiscalías de la región Altos de la geografía chiapaneca para presionar y que la búsqueda de Dylan se agilice, "solo esperamos que bajen y nos digan que ya tienen noticias de él, y así estaré siempre".

Hace como una semana, familiares, amigos e integrantes de organizaciones sociales marcharon hacia el Palacio de Justicia de esta misma localidad para exigir que se dé con el paradero del bebé de 60 centímetros de estatura y hablante del idioma tsotsil.

Como se informó en su momento, Dylan fue plagiado de dicho centro de abasto por una menor de edad, como se aprecia en un video que un negocio cercano proporcionó a las autoridades en su momento.

Aunque incluso ha circulado que la niña secuestradora fue hallada, junto con una decena de infantes más, en una casa de seguridad de Tuxtla Gutiérrez, la FGE, a petición de La Silla Rota, desmintió esa versión e incluso apuntó que las pesquisas continúan en torno al caso.

Desmantela FGE red de trata en San Cristóbal

Mientras Juanita viaja a la CdMx en busca de apoyo, la Fiscalía contra la Trata de Personas cateó este lunes un domicilio del barrio Tlaxcala, de esta ciudad sancristobalense, de donde rescató a 23 menores de edad secuestrados y detuvo a tres mujeres.

De acuerdo con la misma FGE a través de un comunicado, esta acción es parte de la búsqueda de Dylan Esaú, lo que generó que desmantelara una red de tratantes de menores que operaba en esta localidad. En ese sentido, comenzó una carpeta de investigación diversa.

Por su parte, Jorge Llaven Abarca, responsable de la procuración de justicia en Chiapas, detalló que de los menores plagiados, tres son lactantes de 3 meses, 12 meses, 20 meses de edad, y los demás de entre 2 y 15 años, quienes eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad mediante violencia física y psicológica.

Asimismo, explicó que, mediante observación clínica de médicos especialistas, las víctimas mostraron desnutrición y condiciones precarias. Entre las detenidas, puntualizó, están Maribel o María "N", María Hortensia "N" y Juana "N".

Mientras que los menores rescatados, dijo, fueron atendidos por personal especializado de la FGE y luego canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Estatal DIF Chiapas para su intervención y asistencia.