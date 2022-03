"Vi que se moría de dolor": golpean a caballos por presunta deuda de su dueño

MÉRIDA.- El domingo 20 de marzo, cuatro personas ingresaron al corral donde descansaban los tres caballos de Andy Catzín. Tayron, el más joven de los tres equinos fue el más lastimado, no puede caminar bien porque le hirieron las cuatro patas. En el lugar se encontraron tubos y palos que usaron para golpearlos.

Andy está seguro de que el ataque fue en venganza por una deuda económica que ya había saldado. Unas semanas antes recibió amenazas de la persona que presume es el autor material de este acto de crueldad animal.

En el 2018, cuando Andy compró a Tayron, un compañero de su trabajo originario del municipio de Tekit se ofreció a cuidarlo hasta que él pudiera trasladarlo a Chocholá -donde vive-, le cobró más de 5 mil pesos por atenderlo. Semanas después descubrió que lo sacaba a pastar y no le compraba comida.

"Le pagué con tal de que ya no peleé, incluso quedé en enviarle dinero hasta saldar la deuda. Pero me amenazó con dañar a mi mamá, a mi familia y por el temor de no buscar que hacer le seguía enviando el dinero. Yo tengo apenas 19 años, no soy una persona adulta que digamos, él es más grande y tengo miedo", detalló.

Ese mismo año, él tuvo un accidente que le limitó la movilidad, motivo por el que no podía ir por su caballo. Andy se dedica a vender ropa tipo vaquera y productos relacionados, no participa en las corridas con sus animales.

La noche del ataque encontró a los caballos bañados en sangre. Como era fin de semana, el veterinario del pueblo se negó a atenderlos porque estaba bebiendo alcohol. No entiende porque no lo ayudó si era una emergencia, ni tampoco por qué agredieron a unos animales que no pueden defenderse.

"Yo estoy aprendiendo veterinaria, tengo capacitación para atender a mis animales, pero no tenía los medicamentos así que mejor le marque al único del pueblo que hace trabajos con animales, pero no quiso ir porque estaba bebiendo", manifestó.

"Le dieron en las costillas, espaldas y las cuatro patas, no puede caminar bien, vi que se moría de dolor. Toda la madrugada con él, lo atendí y no dormí para nada. Oramos mucho para que no se muera, hablamos con él. Gracias a dios que se hizo presente no se murió, era para que falleciera de dolor", lamentó Andy.

Una yegua que está embarazada también fue golpeada en el hocico y otro caballo más en las costillas. Las otras personas que piensan pudieron estar implicadas en este acto de crueldad animal son dos familiares cercanos, quienes exigen a su mamá que ceda un terreno. El joven espera que exista justicia para castigar a los agresores que intentaron asesinar a sus caballos.









