Verónica Camino, candidata de Morena, va por Mérida a pesar de ataques internos

MÉRIDA.- Desde el anuncio de su candidatura como apuesta de Morena para contender por la capital de Yucatán, Verónica Camino Farjat fue cuestionada debido a su trayectoria. Inició en el PRI, renunció para ir al Verde Ecologista (PVEM) y finalmente se sumó a la bancada de Morena en el Senado.

En entrevista, la candidata alegó que detrás de sus decisiones está la falta de espacios y la violencia política en razón de género.

"Las mujeres del partido (PRI) no pueden comentar nada porque saben cómo se manejan las cosas dentro, pero espero tengan el valor y coraje de hacerlo. Yo decido dejar el partido, pero no dije que fue violencia política en razón de género, porque yo decidí no seguir estando en un lugar donde no te prestan atención y tampoco te convocan a la acción por la marca, sigo en mi derecho de decir a dónde voy, que haré y cómo. Por mi pueden decir misa, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy".

Camino Farjat no se afilió a Morena, es una candidata externa. A su alrededor se gestaron manifestaciones y protestas de la militancia morenista en Yucatán, quienes aún rechazan que represente al partido en la boleta electoral. Ella cree que detrás de estos movimientos se esconden "intereses oscuros", incluso de la propia dirigencia estatal.

En mi caso, la insistencia vino de compañeros de los comités de base de Morena, del comité nacional y ya había hablado con personas del comité estatal de Mérida y también sabían que había esta probabilidad. Hasta hoy no me explico qué fue lo que hizo que haya ese cambio, trato de no pensar que fueron intereses externos para impedir que sea la candidata

"No me va a pasar lo que a otros, que se bajaron de la contienda. En mi caso, que no haya condiciones para ellos, no significa que no haya para mí, el tiempo mostrará qué intereses hay detrás para dañar a su propio partido".

De hecho, denunció que en la guerra sucia en su contra, sus opositores, los candidatos del PAN, Renán Barrera Concha, y del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, la atacaron en medios de diversas plataformas, como Facebook y medios de comunicación.

Vemos que la ciudad está inundada de espectaculares de ellos. Nosotros ahorita, en el segundo mes, estamos poniendo lo que teníamos previsto, pero creo es suficiente porque para la ciudadanía Morena es más que un espectacular o volante

Acusó directamente al alcalde panista de pagar para que medios impresos publiquen notas, que se enfocan en denostar su imagen, no su trabajo como legisladora, lo cual denunció ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) y ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Otra de las polémicas en la que Verónica Camino Farjat se vio envuelta ocurrió tras su intervención en un conversatorio, en el que cuestionó a las mujeres que acusaron de violador a Félix Salgado Macedonio por tardar años en denunciar.

Ella es Verónica Camino Farjat, candidata de Morena a la alcaldía de Mérida, cuestionando el testimonio de las víctimas y defendiendo al violador Salgado Macedonio??#NiUnVotoAMORENA pic.twitter.com/50zpiHp7rN — Caro Escer (@caroescer) April 2, 2021

Pese a todos los altibajos, la candidata de Morena confía en que ganará la alcaldía de Mérida el próximo 6 de junio.

En sus caminatas de campaña, asegura, la ciudadanía le confesó estar cansada de las mismas mentiras de siempre.

La gente nos va a dar la confianza y no tenemos derecho a fallar, no es lo mismo que te mienta el PRI porque están acostumbrados, no es lo mismo que te mienta el PAN porque también están acostumbrados, pero en Morena no se puede mentir

LE APUESTA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Entre los ejes principales de sus propuestas está la rendición de cuentas, ya que no basta con explicar cuánto se recauda y se gasta.

Verónica adelanta que buscará crear indicadores para que la ciudadanía pueda conocer en qué se gasta el presupuesto, ya que actualmente estos no existen. "Quisiera tener el gasto identificado de esa manera, si bien ves facturas por honorarios y arrendamientos, no te dice qué se fue para una máquina".

Además, explica que existen direcciones del municipio que tienen funciones similares y solo representan un doble gasto.

También, añade, invitará a la ciudadanía a participar en el Consejo Consultivo de Presupuesto y Gasto, pues actualmente solo está conformado por asociaciones civiles, cámaras empresariales y representantes de colegios.

Otra de las áreas que atenderá será la protección de las personas, pero encaminada al tema del pago predial y propiedades, ya que debido al crecimiento y las nuevas industrias que llegan a Yucatán, muchas personas se mudan a Mérida, lo cual tiene como efecto el aumento de la plusvalía en algunas comisarías del norte de la ciudad y el aumento de estos impuestos hace imposible que quienes nacieron y viven ahí puedan conservar sus propiedades.



"Tenemos que hacer un reglamento, el cual la ley de Gobierno de Municipios me permite distinguir determinadas demarcaciones, donde mientras sigas heredando tu casa te voy a dejar con este tipo de predial y le subiré hasta el 6 o 7 por ciento, según la inflación, pero en el momento que cambies de casa-habitación o le pongas giro comercial, te voy a tasar de otra forma, y si la vendes o enajenas. Mientras sea tu casa habitación te voy a proteger de esa forma".

