Veracruz: durante 2018 se registró un feminicidio cada 3 días

Feminicidios no van a disminuir, si no hay políticas públicas, aseguran especialistas (Foto: Especial)

Xalapa, Ver. - A lo largo del 2018 se registraron un total de 109 feminicidios en la entidad, lo que ubica a Veracruz como el segundo estado con más asesinatos de mujeres; en promedio, cada tres días se asesinó a una mujer, por su condición de género, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia Fiscalía General del Estado.

Organismos no gubernamentales y la Universidad Veracruzana, a través del Observatorio Universitario de las violencias contra las mujeres, cuantifican casi una decena más, al dar seguimiento a notas periodísticas publicadas en medios locales y regionales.

En la última semana se generó un debate sobre el número de homicidios de mujeres, pues el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, se responsabilizaron mutuamente de la violencia generada en el Estado.

El Ejecutivo ha omitido implementar acciones para prevenir la violencia feminicida y desde la FGE no se sanciona a los responsables, persistiendo la impunidad en los casos en al menos 53 de los 212 municipios del Estado.

La Red de Mujeres Feministas de Veracruz, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres en Veracruz recriminaron a los actores políticos la actitud asumida ante las muertes de mujeres, y falta de políticas públicas para evitar la violencia de género.

Veracruz cuenta con dos alertas de género, la primera por la violencia feminicida y pese a las acciones y recomendaciones decretadas para 11 municipios, entre ellos Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa que acumulan el mayor número de casos, no se han diseñado una estrategia para garantizar la seguridad del 52 por ciento de la población en el Estado.

Una centena de mujeres asesinadas más, coinciden ONG’s

El Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres registró en el 2018, 172 asesinatos de mujeres y niñas, de los cuales 111 se catalogan como feminicidios, 59 homicidios y dos suicidios. Siendo la región centro de la entidad la que mayor número de casos registró.

En un comunicado expresaron que la violencia cometida contra las mujeres ha alcanzado cifras alarmantes, por lo que pidieron dejar atrás el revanchismo político y coadyuvar entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo.

“Se suma a la recurrente omisión gubernamental, los diferendos políticos que sostienen el ejecutivo estatal con el fiscal general, situación que solo perjudica a las mujeres y a la población veracruzana porque a la falta de atención ahora se suma la omisión deliberada de ambas instituciones, que las convierte en cómplices por omisión de esta escalada de violencia”, expresa el documento que se circuló el martes 08 de enero.

La Red exigió la inmediata revisión de las acciones correspondientes a la Alerta de Violencia de Genero -que se implementó en 2016-; la aplicación de medidas contundentes por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para prevenir hechos violentos contra las mujeres.

También un plan de acción concreto y eficaz por parte de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, para prevenir la violencia contra las mujeres; el involucramiento de los tres poderes del Estado y de las dependencias autónomas, para el cumplimiento de sus responsabilidades sin dilación alguna.

Requirieron la intervención de la Fiscalía para atender los casos de desaparición de mujeres, los feminicidios, las violaciones y todo tipo de agresiones contra niñas y adultas; y al poder Legislativo le pidieron etiquetar más fondos con perspectiva de Género.

UV detectó focos rojos, 53 municipios con mayor incidencia

En el caso del Observatorio Universitario de las Violencias de Género, son los municipios de Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruzdonde se registra la mayor incidencia de los feminicidios. Sin embargo, se detectaron otros 50 municipios de riesgo.

Las estadísticas que se logran al dar seguimiento a la difusión de notas periodística detectaron un total de 118 casos.

Los municipios donde se ha registrado al menos un caso, son Yanga, Zacualpan, Rio Blanco, San Andrés, Minatitlán, Tlalixcoyan, Gutiérrez Zamora, Tlapacoyan, Tepetlán, Jáltipan, Ixhuatlancillo, Banderilla, Tihuatlán, Martínez de la Torre, Agua Dulce, Rafael Delgado.

También Alto Lucero, Ixhuatlán del Sureste, Coautitlán, Omealca, Perote, Tuxpan; Uxpanapa, Coyutla, Las Choapas, Cosamaloapan, Acayucan, Tezonapa, Huiloapan de Cuauhtémoc, Camerino Z. Mendoza y Cosoleacaque.

Así como, Ixtaczoquitlán, Córdoba, Pánuco, Poza Rica, Cazones de Herrera, Isla, Huatusco, Coatepec, Ignacio de la Llave, Tecolutla, Orizaba, Alvarado, Carlos A Carrillo, Temapache, Coscomatepec, Actopan, Amatitlán, Hueyapan de Ocampo, Coxquihui, Soconusco, Chocaman, Camarón de Tejeda, Paso del Macho y Papantla.

La UV detectó que el mayor número de casos se acumuló en el primer semestre del año cuando se contabilizaron 70 feminicidios, para el segundo semestre el número descendió a 48.

La Fiscalía reporta menos casos que organizaciones

El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Víctimas de Delitos del Fuero Común 2018, reporta un total de 787 feminicidios con corte al mes de noviembre, cifra que se duplicó en relación con 2017 cuando se iniciaron 301 investigaciones.

Veracruz ocupa el segundo lugar con 90 casos, apenas ocho asesinatos menos que la Ciudad de México. Esa entidad acumulaba 98 feminicidios a noviembre.

Adicional a los datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 07 de enero el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer las estadísticas de la violencia en Veracruz.

Dentro de los datos que proporcionó detalló que en diciembre se reportaron 19 feminicidios, datos que se suman a las 90 muertes e investigaciones ministeriales que se acumularon de diciembre del 2017 a noviembre del 2019, según el SESNSP.

Un día después de que se dieron a conocer las estadísticas se reportó el caso de una mujer que fue quemada y su cuerpo hallado aún en llamas en un camino que conduce de Tlaltetela, a Ixhuacán de los Reyes, en la zona centro de Veracruz.

Los testigos del incidente confirmaron que cuando se percataron de los hechos el cuerpo de la víctima aún estaba en llamas sobre un camino de terracería.

Feminicidios no van a disminuir, si no hay políticas públicas para reducir la violencia

Las estadísticas de feminicidios no van a disminuir en tanto no se implemente políticas de atención directa a la violencia en la entidad, opinó Martha Mendoza Parissi, Integrante de la Red de Mujeres Feministas.

La Fiscalía fomenta la violencia de género al no impartir justicia ante las denuncias por feminicidios, pues eso genera impunidad y fomenta las agresiones por condición de género, sin embargo, esa responsabilidad también compete al ejecutivo, “escuchaba las declaraciones del Fiscal y efectivamente es la prevención y atención de la violencia lo que va a detener los asesinatos y feminicidios”, expuso en entrevista en el Congreso local.

Reprochó que la pasada administración no implementó ninguna acción “y también la Fiscalía tiene responsabilidad, pero si no hay una respuesta a la violencia -frente a las denuncias- genera un clima de impunidad y me parece que es la impunidad lo que favorece a los feminicidios”.

