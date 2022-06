"¡Vengo porque necesito justicia!": saxofonista a AMLO frente a Palacio Nacional

OAXACA.- La sobreviviente de feminicidio, María Elena Ríos Ortiz, se manifestó en Palacio Nacional, para exigir justicia y medidas de protección frente al riesgo a su vida por no contar con seguridad mientras que el quinto agresor, Juan Antonio V.H continúa prófugo.

"Presidente, nos están matando, presidente, no tenemos justicia presidente. ¡Conteste! Soy la oaxaqueña de la que tanto hablan, usted va todo el tiempo a mi estado, pero no nos escucha. Ya lo escuchamos, ahora escúchenos. ¡No están matando, presidente!", gritó.

Ríos Ortiz buscó ser recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, el paso le fue negado y tuvo que saltarse las vallas de seguridad que resguardan el inmueble para intentar entregar la ficha roja de Juan Antonio V.H. Al encontrar las puertas cerradas deslizó la hoja bajo la puerta.

No tengo la necesidad de estar brincándome las bardas que nos pone a los ciudadanos, del pueblo que tanto habla allá en Palacio. Mi agresor sigue libre. En Oaxaca alguien quiere ser presidente y no ha resuelto mi asunto. NO me quiere recibir, pero sí recibió a Ricardo Mejía a que dijera mentiras

Estoy sola, a mi no me está dando protección el mecanismo federal, estoy sola. A mí no me está mandando el PAN, no me está mandando el PRI, de qué sirve a nosotros pelearnos por usted cuando es usted el que se sienta a comer y cenar con ellos. Soy autónoma, vengo porque necesito justicia", indicó en un mensaje enviado al mandatario federal a través de su cuenta en Twitter.

María Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019. El exdiputado local Juan Antonio V.C fue señalado como autor intelectual de este delito. Las lesiones dañaron parte de su rostro, brazos y piernas, por lo que ha tenido que ser sometida a distintas operaciones y procedimientos médicos.

"Es muy cansado vivir y saber que mi agresor sigue libre, que su familia todo el tiempo te amenaza, te intimida. Es muy difícil vivir en este México presidente, es muy difícil estar gritando todo el tiempo por justicia. No soy el centro del universo, María Elena no es la única que sufrió un intento de feminicidio tan terrible, a diario nos están matando en este país", expresó a casi tres años del fracaso de la fiscalía de Oaxaca en la captura.

La sobreviviente de feminicidio urgió a la Fiscalía General de la República a atraer su caso al afirmar que existe un alto grado de corrupción en Oaxaca.













